Filippo Turetta, oggi l’interrogatorio/ La difesa: no a richiesta di attenuare le misure cautelari

Si terrà oggi l’interrogatorio di Filippo Turetta, il 22enne accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Come riferisce TgCom24.it, l’interrogatorio di garanzia avverrà davanti al gip di Venezia, Benedetta Vitolo, dopo che nella giornata di ieri lo stesso detenuto ha avuto un colloquio con Giovanni Caruso, il suo legale, per delineare la strategia difensiva. La difesa, come fatto sapere, non ha intenzione di chiedere il Riesame mentre non è chiaro se il ragazzo parlerà o meno visto che lo stesso legale, uscendo dal carcere di Verona dove il ragazzo si trova da sabato scorso, ha spiegato: “Non dico se parlerà a no”.

Elena Ceste, i genitori: "Dopo 10 anni non perdoniamo l'assassino"/ "I nostri nipoti ci hanno dato forza"

Non ha voluto anticipare nulla in merito all’interrogatorio “per rispetto dell’autorità giudiziaria”, limitandosi a dire ai cronisti che “Sta bene”. Come detto sopra, non si chiederà una istanza al Riesame per chiedere scarcerazione o misura meno afflittiva per il ragazzo, di conseguenza la possibile strategia difensiva potrebbe basarsi su una piena confessione di modo da poter alleggerire la posizione di Filippo Turetta. Le dichiarazioni che sono state rese alla polizia tedesca il giorno dell’arreso “Ho ucciso la mia fidanzata”, sarebbero infatti inutilizzabili ai fini dell’indagine in quanto pronunciate senza la presenza di un avvocato.

Patrizia Nettis giornalista morta in casa a Fasano/ Il giallo dell'ultima notte, spunta una chat...

FILIPPO TURETTA, OGGI L’INTERROGATORIO: IL GIOVANE PARLERÀ?

Non è comunque da escludere una perizia psichiatrica per cercare di accertare eventuali vizi di mente e nel contempo, come sottolinea TgCom24.it, è possibile che il giovane optì per la facoltà di non rispondere, di modo da poter leggere meglio l’ordinanza di custodia cautelare e il contenuto presente nel fascicolo di indagine, facendosi poi interrogare nelle prossime settimane dal pm Andrea Petroni.

Nel frattempo tutto farebbe pensare ad una premeditazione dell’omicidio di Giulia Cecchettin, uno dei nodi cruciali dell’intera vicenda. I coltelli, i vestiti portati con se, ma anche i sacchetti di plastica. Lo skotch e alcune ricerche su internet, sembrano spingere verso la direzione dell’omicidio pianificato in anticipo e se confermato ovviamente aggraverebbe ulteriormente la posizione già assolutamente precaria di Filippo Turetta, che rischierebbe l’ergastolo.

GIULIA CECCHETTIN, FILIPPO TURETTA VERSO INTERROGATORIO/ Tra le aggravanti richieste anche i maltrattamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA