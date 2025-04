Stanno facendo molto discutere le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Venezia nei confronti di Filippo Turetta – reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin – condannato all’ergastolo senza il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking, con la ‘sola’ premeditazione ad aggravare la pena unitamente all’assenza delle attenuanti generiche che secondo i giudici non sono applicabili al 23enne di Torreglia: a far discutere è soprattutto la motivazione collegata dai giudici alla mancata contestazione della crudeltà, rilevando – e ci torneremo nel dettaglio – che Filippo Turetta avrebbe agito per “inesperienza”.

Sulle motivazioni della condanna a carico di Filippo Turetta – tra gli altri – si sono espressi la sorella della vittima, Elena Cecchettin, che ha definito la sentenza un “precedente pericoloso”, ma anche Mauro Corona che ha ricordato che l’atteggiamento crudele ci sarebbe stato soprattutto “molto prima di ucciderla” con quei “messaggi, tormenti, oppressioni e minacce” che continuavano da tempo; mentre le deputate Luana Zanella e Martina Semenzato (rispettivamente AVS e Coraggio Italia) si sono chieste cosa possa essere considerato un gesto crudele se neppure “l’overkilling (..) tipico del femminicidio” è tale.

La sentenza a carico di Filippo Turetta: l’omicidio efferato dettato dall’inesperienza

Al di là dei sentimenti e delle opinioni personali, per capire bene perché a Filippo Turetta non è stata riconosciuta l’aggravante della crudeltà è importante soffermarci – innanzitutto – sulle effettive motivazioni, superando quelle poche parole riprese dai giornali: in tal senso la Corte – infatti – ritiene che le modalità dell’omicidio non siano “dettate (..) da una deliberata scelta dell’imputato, ma sembrano conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità dello stesso”, il quale “non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci e idonei a provocare la morte della ragazza in modo rapido e pulito“.

Filippo Turetta – scrivono ancora i giudici veneziani – “ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia ‘non c’era più'”, fermandosi solamente dopo che si rese conto di aver “colpito l’occhio”: considerata la dinamica – avvalorata anche dalle “videocamere di Fossò” – per la Corte non si può ritenere “che la coltellata sull’occhio sia stata fatta con la volontà di arrecare scempio o sofferenza aggiuntiva” oltre alla morte della giovane vittima.

La pronuncia (vincolante) della Cassazione sull’aggravante della crudeltà: “Solo se sono state cagionate sofferenze aggiuntive”

Quest’ultimo – in particolare – è il passaggio più importante per quanto riguarda l’aggravante della crudeltà perché seppur l’omicidio di Giulia Cecchettin sia stato (e a scriverlo sono gli stessi giudici) “efferato”, si deve obbligatoriamente far fede alla Cassazione: in una pronuncia, infatti, gli Ermellini hanno definito che un omicidio si può ritenere ‘crudele’ – al di là di quanto già normalmente lo sia – solo nel caso in cui l’assassino abbia infierito sulla vittima imponendole sofferenze ulteriori rispetto a quelle necessarie a causarle la morte.

In tal senso, dunque, l’aggravante scatta solamente se l’assassino – Filippo Turetta in questo caso, o chiunque altro in qualsiasi altro caso – prima o dopo la morte della sua vittima ha voluto causare ulteriori ferite non necessarie a cagionarne la morte, con gli stessi Ermellini che hanno sottolineato che il numero di coltellate non è di per sé sufficiente a integrare l’aggravante; il tutto – comunque – fermo restando che la pena inflitta a Filippo Turetta è la massima possibile, senza che l’eventuale aggravante potesse modificare il tempo di detenzione dato che oltre all’ergastolo c’è solo il ’41-bis’ riservato a mafiosi e terroristi.