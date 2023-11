Filippo Turetta, salta visita genitori in carcere/ I messaggi di Giulia: paura e ansia verso il suo ex

Non c’è stato l’annunciato incontro fra Filippo Turetta e i suoi genitori. La madre e il padre del 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, avrebbero dovuto vedere il figlio presso il carcere di Verona, dove lo stesso si trova dal suo ritorno in Italia, ma gli stessi hanno comunicato che non avrebbero più incontrato il ragazzo. Nicola Turetta ed Elisabetta Martini non hanno infatti seguito l’avvocato Giovanni Caruso per il colloquio.

Il ragazzo avrebbe potuto rivedere per la prima volta dopo quasi 20 giorni il padre e la madre; non si vedono infatti da quel terribile 11 novembre, da quando il 22enne si era incontrato con l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, per poi ucciderla in tarda serata. Il pubblico ministero aveva acconsentito alla visita dei genitori in carcere nonostante il mercoledì non fosse comunque giorno di colloqui con i famigliari per i detenuti, ma evidentemente i due coniugi Turetta hanno deciso di cambiare idea preferendo forse rimanere lontani dai riflettori in questi momenti così delicati. Intanto sono emersi altri dettagli dalla relazione fra il giovane e Giulia Cecchettin, così come si legge su TgCom24.it.

FILIPPO TURETTA, SALTA VISITA GENITORI IN CARCERE: IL PROSEGUO DELLE INDAGINI

Il ragazzo avrebbe voluto allontanare la sua ex anche dalle sue amiche oltre che dalla famiglia in quanto ritenuto “geloso e possessivo”. Un’insistenza che tra l’altro sarebbe proseguita anche dopo la fine della loro relazione, quando ormai Turetta non poteva più avanzare delle “pretese”.

Ecco perchè nelle settimane precedenti l’omicidio Giulia avrebbe manifestato “ansia” e “paura” stando a quanto emerge dai messaggi audio che la ragazza inviava alle amiche e raccolti dai legali della sua famiglia. Avvocati che nel contempo si dicono pronti ad opporsi nel caso in cui Filippo Turetta si dichiari pazzo, strategia che comunque al momento non è stata ventilata da parte dell’avvocato difensore del 22enne veneziano. Quest’ultimo ieri si è recato nuovamente in carcere per un ulteriore colloquio con il giovane accusato di aver ucciso la propria fidanzata.

