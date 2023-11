Filippo Turetta scomparso con Giulia, l’ex allenatore: “Timido e riservato”/ “Non ci sono mai stati segnali”

Le famiglie di Giulia e Filippo, spariti a Venezia, credono che i due giovani siano ancora vivi e sperano di riabbracciarli presto. Agli appelli disperati di questi giorni si unisce anche quello di Luca Lazzaro, per otto anni allenatore nella Libertas Volley di Filippo Turetta, il ragazzo di Torreglia che ha fatto perdere le proprie tracce. Il tecnico racconta: “Lo conosco da quando ha 14 anni, è uno che si è sempre allenato ed è molto rispettoso dei ruoli. È timido e riservato. Ascoltava più che parlare. Se poi qualcosa dentro di lui è cambiato, questo non lo so”.

Tante volte i due si sono sentiti anche dopo l’addio alla squadra: “Gli ho chiesto di tornare a giocare con noi. Anche adesso la nostra porta è sempre aperta. Tutti vogliamo bene a Filippo”. Con i compagni, Turetta non ha mai avuto problemi: “Era perfettamente inserito. I ragazzi erano molto uniti tra loro, c’era una sana goliardia e Filippo faceva pienamente parte del gruppo” spiega al Quotidiano Nazionale.

Giulia e Filippo scomparsi: “Sono tutti molto preoccupati”

Anche gli ex compagni di volley di Filippo Turetta hanno provato a contattare il giovane, scomparso con la fidanzata Giulia. A raccontarlo è il tecnico Luca Lazzaro al Quotidiano Nazionale: “Sì, ma senza successo. Sono tutti molto preoccupati. Ad allenamento ne abbiamo parlato, anche se è difficile giocare con la testa altrove. Molti hanno tentato di chiamarlo e gli hanno mandato dei messaggi, ma non ha mai risposto. Nessuno si aspettava che potesse succedere qualcosa del genere, non ci sono mai stati segnali”.

Giulia “e Pippo, così lo chiamiamo in squadra, si sono messi insieme proprio negli ultimi mesi prima che lui smettesse di giocare a pallavolo. Giulia veniva a vedere le partite, erano innamoratissimi. Erano i primi mesi della loro relazione e tutto andava a gonfie vele. Era il loro momento perfetto. Quando lei arrivava ridevano e scherzavano. Era bello vederli assieme, poi non so cosa sia successo tra loro, anche perché lui poi ha smesso di giocare”.

