Filippo Turetta: “Voglio pagare per quello che ho fatto”/ Oggi vedrà i genitori in carcere

Filippo Turetta incontrerà oggi i genitori nella casa circondariale di Verona. Sarà un incontro senza dubbio molto emozionante quello fra il papà e la mamma da una parte, e il 22enne dall’altra, in carcere con l’accusa di aver brutalmente ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Non si vedono dallo scorso 11 novembre, da quando cioè Filippo Turetta aveva lasciato la propria abitazione per andare a prendere Giulia e accompagnarla nello shopping per la laurea. Fu proprio in quel sabato che si scatenò la follia del ragazzo, che colpì in due diverse occasioni la giovane laureanda, accoltellandola e gettandola violentemente a terra, uccidendola. Oggi, secondo quanto scrive RaiNews, non sarebbe giorno di colloqui con i famigliari per i detenuti del reparto infermiera, dove si trova appunto Turetta, ma sarebbe comunque arrivato l’ok da parte del pm di Venezia, Andrea Petroni.

Maxi rissa fra giovani migranti a Trieste/ Spranghe, bastoni e una pistola finta: due feriti

Nella giornata di ieri, intanto, il ragazzo ha reso delle dichiarazioni spontanee al Gip. “Sono affranto, dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata. Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Fin da subito era mia intenzione consegnarmi e farmi arrestare. Questa era la mia intenzione. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro”.

Papa Francesco, salta il viaggio a Dubai per la Cop28/ “I medici gliel'hanno sconsigliato”

FILIPPO TURETTA: “VOGLIO PAGARE PER QUELLO CHE HO FATTO”. NESSUNA RICHIESTA DI SCARCERAZIONE O PERIZIA PSICHIATRICA

Ieri si sarebbe dovuto tenere l’interrogatorio di garanzia alle ore 10:00 ma è durato solo una mezz’ora, visto che Filippo Turetta non ha voluto aggiungere altro, profondamente provato da quanto accaduto.

Da segnalare che il difensore del giovane, l’avvocato Giovanni Caruso, non ha presentato alcuna richiesta al gip, né ai domiciliari né di una perizia psichiatrica con la formula dell’incidente probatorio, o di una consulenza di parte per accertare eventuali disturbi psichiatrici, così come scrive RaiNews apprendendolo da ambienti giudiziari.

Andria, 42enne uccisa a coltellate dal marito davanti ai figli/ “Venite, ho ammazzato mia moglie”

© RIPRODUZIONE RISERVATA