Chi è il ballerino Filippo Zara

Tra i protagonisti della puntata odierna di Sognando Ballando troveremo anche Filippo Zara, il noto ballerino che sostituirà per l’occasione Pasquale La Rocca. Toccherà dunque al ballerino prendersi la scena nella terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci e spin-off di Ballando con le stelle. Una carriera importante quella di Filippo Zara, nato in provincia di Termi e che si è immediatamente avvicinato a Roma per studiare danza. Dopo aver accumulato esperienza, negli anni Filippo Zara ha fondato anche una scuola di danza, dove tanti ragazzi ogni anno cercando di apprendere il più possibile dal professionista.

Se la carriera di Filippo Zara ha vissuto diverse tappe, della vita privata del ballerino invece non si hanno molte informazioni, ma stando a quanto trapelato negli ultimi anni il danzatore avrebbe intrapreso una relazione con Elisa Brunetti. Il ballerino è però piuttosto riservato sulle questioni di vita privata.

Filippo Zara e la carriera: le curiosità ha una fidanzata?

Nel corso della sua giovane carriera, Filippo Zara ha avuto la possibilità di maturare diverse esperienze, vincendo la versione di Dance Albania, il corrispettivo di Ballando con le stelle in versione albanese. Una grande avventura che si è tramutata in un successo e che ha contribuito ad arricchire il palmares del giovane danzatore.

E questa sera il pubblico avrà l’occasione di gustarsi la sua esibizione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, una cornice che potrebbe spalancargli nuove occasioni anche in Italia, dove comunque Filippo Zara ha avuto tante esperienze.