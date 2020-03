Film da vedere in streaming gratis/ La classifica dei 30 migliori titoli

Film da vedere in streaming gratis cercasi: in questi giorni di quarantena per l’emergenza coronavirus molti italiani sono alla ricerca di un po’ di svago e la settima arte ci viene incontro. E’ infatti possibile guardare film straordinari senza dover essere per forza abbonati a qualche player streaming come Netflix e Amazon Prime Video, ad esempio: dall’iniziativa #iorestoacasa con MYmovies al portale VVVID.it, passando per i lungometraggi messi a disposizione da CG Entertainment su Youtube. Ma il servizio più utilizzato è sicuramente Raiplay, che mette a disposizione un ricco catalogo di film e documentari, una grande abbondanza di titoli da vedere/rivedere in queste giornate da “reclusi”. Ma quali sono i migliori film da vedere? Prima di stilare una classifica di 30 lungometraggi impossibili da perdere, segnaliamo cinque opere che meritano una chance per originalità e ricerca:

Via Castellana Bandiera di Emma Dante

N-Capace di Eleonora Danco

Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

Le livre d’image Jean-Luc Godard

Vergine giurata di Laura Bispuri

FILM DA VEDERE IN STREAMING GRATIS: LA CLASSIFICA DI RAIPLAY

Raiplay ospita decine e decine di film da vedere in streaming gratis e l’offerta aumenta con il trascorrere dei giorni. L’applicazione consente di poter vedere o recuperare alcuni titoli storici, ma soprattutto opere recenti che hanno avuto grande successo al botteghino o nei circuiti festivalieri. Qui di seguito vi proponiamo l’elenco dei 30 film da non perdere:

30) 45 anni di Andrew Haigh

29) La città delle donne di Federico Fellini

28) Babel di Alejandro Gonzalez Inarritu

27) La città proibità di Zhang Yimou

26) Il labirinto del fauno di Guillermo Del Toro

25) The Post di Steven Spielberg

24) Il club di Pablo Larrain

23) Bella e perduta di Pietro Marcello

22) Timbuktu di Abderrahmane Sissako

21) Le meraviglie di Alice Rohrwacher

20) Santiago, Italia di Nanni Moretti

19) Il regno di Rodrigo Sorogoyen

18) Suspiria di Dario Argento

17) Faust di Aleksandr Sokurov

16) Il giovane favoloso di Mario Martone

15) Non essere cattivo di Claudio Caligari

14) Dogman di Matteo Garrone

13) Pietà di Kim Ki-duk

12) Louisiana di Roberto Minervini

11) Lo zio Boonmee che si ricorda delle vite precedenti di Apichatpong Weerasethakul

10) Il caso Kerenes di Calin Peter Netzer

9) Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone

8) Anime nere di Francesco Munzi

7) Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallèe

6) La caduta di Oliver Hirschbiegel

5) The woman who left di Lav Diaz

4) Il capitale umano di Paolo Virzì

3) Gomorra di Matteo Garrone

2) Il divo di Paolo Sorrentino

1) The wolf of Wall Street di Martin Scorsese

