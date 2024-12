I MIGLIORI FILM DI NATALE, I CLASSICI PIÙ FAMOSI

Ci sono dei film di Natale che non ci si stanca mai di rivedere, non a caso alcuni di essi vengono riproposti anno dopo anno da tv (anche settimane prima delle feste) e piattaforme di streaming. Ma la lista dei film di Natale più famosi potrebbe comprendere qualcuno che magari non avete ancora visto, quindi potrete rimediare in occasione di queste festività, per cui, visto che riteniamo ve ne siano alcuni in particolare che meritano di essere visti almeno una volta nella vita, abbiamo stilato un elenco che potrebbe tornarvi utile per correre ai ripari. Noterete che sono soprattutto pellicole di decenni fa, quindi ormai veri e propri classici, ma non mancano delle novità.

Possiamo non partire da “Mamma ho perso l’aereo“, con il protagonista Kevin, interpretato da Macaulay Culkin, alle prese con diverse peripezie tra dimenticanze e ladri a cui sfuggire. Tra i classici c’è “Miracolo nella 34^ strada“, che è un remake di un film ancor più vecchio: se avete bambini a casa, potete vederlo con loro perché è in grado di trasmettere la magia del Natale, visto che la protagonista, Susan, non riesce a immergersi nello spirito natalizio. Il tris lo facciamo con “Una poltrona per due“, tra i migliori film di Natale di sempre con Eddie Murphy protagonista tra equivoci e strani intrecci. In effetti, questo potrebbe essere un podio, a voi la scelta riguardo le posizioni.

FILM D’ANIMAZIONE PER BAMBINI E ADULTI

Tra i migliori film di Natale che vi proponiamo ve ne sono alcuni di animazione, come “The Polar Express“, tratto dal libro omonimo di Van Allsburg, nel quale c’è un ragazzo che nutre dubbi sul fatto che Babbo Natale esista davvero, finendo per vivere un’incredibile avventura. Tra i cartoni animati natalizi più famosi non può mancare “Nightmare Before Christmas” che ha un regista molto apprezzato come Tim Burton, in grado di regalare una visione dell’atmosfera natalizia da una prospettiva differente, ma comunque affascinante, regalando anche delle risate.

Alla base di “Christmas Carol“, invece, c’è una favola di Dickens che è ritenuta quella per eccellenza a Natale per spiegare qual è lo spirito vero di queste feste, con Jim Carrey dietro Scrooge. Ha già compiuto 12 anni il film “Le 5 leggende“, dove i protagonisti sono i protettori delle feste: a far compagnia a Jack Frost, un giovane misterioso, sono quattro ‘big’ come la Fatina dei Denti, l’Omino del Sonno, Coniglio Pasquale e ovviamente anche Babbo Natale.

FILM DI NATALE ROMANTICI E COMMOVENTI

Nell’elenco dei migliori film di Natale ve ne sono alcuni, diventati dei veri e propri classici, che sono romantici. Avrete sicuramente pensato a “Love Actually“, una commedia romantica che racconta questo sentimento durante le festività, tramite le vite di 19 personaggi. Sono due invece in “L’amore non va in vacanza“: nello specifico si tratta di due donne diverse, entrambe deluse, che si scambiano le case durante le feste, trovando due uomini che le fanno emozionare.

C’è poi “Falling for Christmas“, con una ereditiera che in seguito a una caduta perde la memoria e si ritrova in un hotel gestito da un papà single molto affascinante. Tra i migliori film di Natale ce n’è uno che non solo è romantico, ma anche molto commovente, perché spinge a riflettere su com’è cambiata la vita e quanto sia diventata troppo frenetica: si tratta di “The Family Man“, che da un insolito risveglio racconta una storia incredibile.