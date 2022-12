Film di Natale, quali vedere?/ Elenco titoli: da “Una poltrona per due” a “Il Grinch”

I film di Natale rappresentano da sempre un “must” durante il periodo delle festività: non esiste albero natalizio sotto il quale non trovi posto almeno una pellicola ambientata proprio il 25 dicembre o nei giorni che precedono immediatamente la festa più sentita dell’anno. Negli ultimi anni, contrassegnati dalla pandemia di Coronavirus, numerose famiglie italiane hanno riscoperto il piacere di riunirsi attorno al televisore per gustarsi insieme un lungometraggio, sia esso uno dei classici cinepanettoni o un’uscita recente nella sale cinematografiche.

Ma quali sono i titoli dei film di Natale che non possono non essere visti durante le Feste? La scelta, in tal senso, è davvero complicata e quella che vi proponiamo di seguito è soltanto una ridotta selezione delle pellicole più belle. Partiamo da un grande classico, vale a dire “Una poltrona per due” (1983), in cui due finanzieri senza scrupoli sostituiscono, per scommessa, un businessman bianco con un clochard di colore, senza sapere che questa mossa sancirà la fine del loro impero economico. Impossibile non menzionare, poi, “Il Grinch” (2000): il protagonista, Jim Carrey, nella verde pelliccia dell’anti-eroe natalizio si sottoponeva a otto ore di make-up prostetico.

FILM DI NATALE: QUALI VEDERE SOTTO L’ALBERO? TITOLI E TRAME

La classifica dei migliori film di Natale potrebbe continuare all’infinito, dal momento che la settima arte ha offerto autentici capolavori in tal senso. Non possiamo però non suggerirvi il lungometraggio del 2006 “L’amore non va in vacanza”, dove Kate Winslet e Cameron Diaz si scambiano le rispettive abitazioni per le vacanze natalizie, a 6mila miglia di distanza l’una dall’altra e senza sapere cosa questa decisione comporterà nella loro vita privata. Nel 1994, invece, uscì “Miracolo nella 34ª strada”, in cui il Babbo Natale del centro commerciale (Richard Attenborough) sostiene di essere quello autentico, ma la piccola Susan (Mara Wilson) non gli crede (remake del classico del 1947).

Per gli amanti della leggerezza e delle risate, tutti i cinepanettoni sono esilaranti e regalando spunti di grande divertimento. Ne citiamo uno su tutti: “Vacanze di Natale” (1983), nel quale Jerry Calà, Christian De Sica e Claudio Amendola recitano sulle innevate piste di Cortina d’Ampezzo. Memorabile la battuta dell’attore Riccardo Garrone: “E anche questo Natale… se lo semo levato dalle palle!”. Per grandi e piccini, infine, chiudiamo con “Il Canto di Natale di Topolino”, anch’esso del 1983: una rivisitazione in chiave Disney dell’opera di Charles Dickens, con Mickey Mouse nei panni di Bob Crachit e Paperon de’ Paperoni in quelli propri del vecchio e avido Scrooge.











