Film e canzoni Festa della mamma 2022/ Da “Mamma mia” a “Viva la mamma”

FILM E CANZONI FESTA DELLA MAMMA 2022: COSA ASCOLTARE E GUARDARE…

L’8 maggio è arrivato ed è giunto anche il momento di andare a scoprire film e canzoni per celebrare la Festa della mamma 2022 nel migliore dei modi. Come da tradizione, la seconda domenica di maggio è il giorno per festeggiare la figura della madre e della maternità, nonchè l’influenza sociale delle madri. Ebbene, quale occasione migliore per vedere o rivedere le pellicole dedicate alle mamme, oppure ascoltare i brani simbolo per questa figura così fondamentale nelle vite di tutti noi.

Auguri Buona Festa della Mamma 2022/ Frasi auguri 8 maggio: poesie e prosa

Entriamo nel dettaglio e andiamo a conoscere i film ideali per celebrare la Festa della mamma 2022. Il primo consiglio, il più immediato complice il titolo, è “Mamma mia”, il celebre musical di Phyllida Lloyd con protagonista Meryl Streep. Un’opera che affronta il tema della maternità con leggerezza, e lo stesso si può dire di “Bad Moms – Mamme molto cattive”, una commedia con un linguaggio a dir poco esplicito. Un altro film particolarmente azzeccato per l’occasione è “Fiori d’acciaio” di Herbert Ross, mentre se cercate qualcosa di più profondo il consiglio è “La prima cosa bella” di Paolo Virzì, tra sorrisi e lacrime.

Festa della mamma, come è nata/ Origini e storia: scopriamo perchè la data...

FILM E CANZONI FESTA DELLA MAMMA 2022

Siete alla ricerca di qualcosa di più particolare? I film per la Festa della mamma 2022 non finiscono di certo qui. Pensiamo a “Juno” di Jason Reitman, film cult del panorama indipendente americano, a “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, o ancora a “Lo specchio della vita” di Douglas Sirk. Passiamo adesso alle canzoni per la Festa della mamma 2022, anche in questo caso la scelta è a dir poco ampia. Partiamo dai grandi classici che hanno segnato la storia della musica: da “Mamma” di Claudio Villa a “Viva la mamma” di Edoardo Bennato, passando per “Mother” dei Pink Floyd e “Ciao mamma” di Jovanotti. Per quanto concerne canzoni straniere per la Festa della mamma, citiamo “Dear Mama” di Tupac e “Thank you Mama” di Sizzla. Per quanto riguarda gli anni più recenti, tra le canzoni per la Festa della mamma vi segnaliamo “Mamma” di Andrea Bocelli”, “Oh Mother” di Christian Aguilera e “Tutto sua madre” di J-Ax.

LEGGI ANCHE:

Festa della Mamma nel mondo/ Quando si festeggia all'estero: da Usa ai Paesi europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA