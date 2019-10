Sara Tommasi racconta la sua rinascita a “Live Non è la D’Urso”, ma partendo dal tunnel in cui era entrata. Un tunnel fatto di droga, alcol e film porno. «Da quando ho conosciuto queste persone sono stata costretta a girare questi film. È stato un sequestro». Lo ha fatto sotto effetto di droga: sostiene di essere stata costretta ad assumere cocaina, tanta cocaina. Sara Tommasi ha pensato anche che stava per morire mentre girava quelle pellicole a luci rosse. «Si vedeva che non stavo bene. Uno degli autori si rifiutò di girare con me perché sembravo morta. Io però non mi rendevo conto di nulla». Ora che si è ripresa sta cercando di ripulire la sua immagine, visto che il suo passato è a portata di mano su internet. «Adesso sto cercando di ripulire il web dalle mie immagini e dai video, altrimenti la gente continuerà ad avere un’idea sbagliata di me». In quel periodo è uscito il peggio di sé. Sara Tommasi è stata infatti coinvolta in situazioni che tuttora si vergogna nel ricordare. Dopo essere stata costretta a drogarsi, si è lasciata convincere a registrare video porno che ancora oggi circolano in Rete.

FILM PORNO DI SARA TOMMASI “MI DROGAVANO COSÌ TANTO CHE SEMBRAVO MORTA”

Il periodo buio della vita di Sara Tommasi, quello culminato con i film porno, è cominciato quando è stata costretta ad assumere droghe. «Mi hanno dato droga e mi hanno costretto a girare dei film hard. Dall’assunzione di droga ho avuto problemi psichici. Mi hanno costretta a drogarmi, mi hanno dato tantissima cocaina. Anche durante il film, io stavo male, avevo il cuore a mille». Per girare i film hard arrivavano a minacciarla. «Devi girare questi film o ti buttiamo l’acido muriatico addosso, ti meniamo, ti uccidiamo», le dicevano. «È durata una decina di giorni, il tempo che avessero il materiale. I fan erano allarmati perché si vedeva che non stavo bene», ha proseguito Sara Tommasi nel racconto a Live Non è la D’Urso. La vicenda è finita anche in tribunale. Il produttore di un film infatti è stato condannato per violenza sessuale di gruppo per induzione e in concorso nel processo con rito abbreviato. Ma anche altre persone sono coinvolte nella vicenda, motivo per il quale sono stati aperti altri procedimenti penali.

