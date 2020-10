Filmografia Sean Connery/ Dall’eterno James Bond all’Oscar per Gli intoccabili

La filmografia di Sean Connery comprende alcune delle pellicole che hanno scritto la storia del cinema e molto spesso questo è stato reso possibile dalle interpretazioni dell’attore di Edimburgo, morto nelle scorse ore all’età di 90 anni. Il palmares dell’interprete britannico fa invidia, anche se forse non rispecchia le reali qualità del più celebre James Bond della storia. È stata proprio la saga dedicata all’agente 007 che gli ha permesso di raggiungere la celebrità: Connery è stato il primo interprete cinematografico del personaggio creato da Ian Fleming. Da Agente 007 – Licenza di uccidere a Agente 007 – Missione Goldfinger, passando per Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono) e Agente 007 – Si vive solo due volte: la filmografia di Sean Connery è ricca di film che lo hanno visto interpretare James Bond, ma sarebbe un errore madornale legare l’attore britannico unicamente alla saga tutt’oggi in voga…

FILMOGRAFIA SEAN CONNERY: UNA CARRIERA DA LEGGENDA

La filmografia di Sean Connery, come dicevamo, non è legata solamente a James Bond. L’attore fu bravo a capire di dover evitare di restare intrappolato in un unico ruolo e iniziò a collaborare con i più grandi registi in circolazione: tra gli altri ricordiamo Alfred Hitchcock (in Marnier), Sidney Lumet (La collina del disonore o Rapina record a New York) e John Houston (L’uomo che volle farsi re). All’inizio degli anni Ottanta risale la collaborazione con Terry Gilliam per I banditi del tempo, mentre l’Oscar arrivò nel 1987 per la sensazionale performance in The Untouchables – Gli intoccabili, capolavoro targato Brian De Palma. Ma non solo. La filmografia di Sean Connery lo vede protagonista anche in film di Steven Spielberg (il bellissimo Indiana Jones e l’ultima crociata), di Gus van Sant (Scoprendo Forrester) o ancora di Jon Amiel (Entrapment). L’ultima interpretazione risale al 2003, nel film di Stephen Norrington, La leggenda degli uomini straordinari (da lui anche prodotto).



