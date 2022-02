Filo da torcere/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood

Filo da torcere, film di rete 4 diretto da James Fargo

Filo da torcere va in onda oggi, 6 febbraio 2022, a partire dalle ore 14.45 su Rete 4. Si tratta di una commedia prodotta nel 1978 negli Stati Uniti d’America da Robert Daley e diretta da James Fargo. Il regista diresse altri film molto interessanti come Cielo di piombo ispettore Callaghan o Vendetta a Hong Kong.

Nel cast troviamo come grande protagonista un sempre affascinante Clint Eastwood e al suo fianco altri personaggi di assoluto livello come Sondra Locke, Geoffrey Lewis, Beverly D’Angelo, Ruth Gordon e molti altri ancora. La produzione è stata affidata alla Malpaso Productions.

Filo da torcere, la trama del film: una delusione d’amore

Il film Filo da torcere vede al centro delle vicende un camionista di nome Philo, alle prese con una brutta delusione d’amore provocata da una donna di nome Lynn. L’uomo viene a conoscenza della prossima partenza della cantante Country e nonostante il dolore sceglie di mettersi sulle sue tracce per tentare di riconquistarla. Nel tentativo di ricongiungersi con la donna amata e di scoprire quale fosse la sua nuova meta sceglie anche di rinunciare ad alcuni soldi facili.

Infatti, il camionista aveva anche come passione la partecipazione a lotte di Boxe clandestine che gli permettevano di arrotondare il suo esile stipendio da camionista. Per la missione d’amore sceglie il supporto di persone fidate, in particolare degli amici Echo, Orvile e di un piccolo e simpatico orango di nome Clyde che lui stesso aveva salvato dalla prigionia in uno zoo.

Nonostante diverse difficoltà incontrate nel corso delle ricerche, tra incontri particolari e incidenti di percorso, l’uomo non si perderà d’animo è riuscirà comunque a raggiungere l’amata Lynn. Purtroppo per lui però, la felicità nel rivedere la donna viene ben presto smorzata da un incredibile rivelazione sulla vera natura della donna che pone fine definitivamente alle speranze di Philo.

