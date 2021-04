Filo Rosso, anticipazioni e ospiti 24 aprile: Doriana e Enrico litigano per la lingua

Continua con discreto successo nel primo pomeriggio di Rai2 l’appuntamento con Il filo rosso, la trasmissione con cui Paola Perego sta cercando di ritornare ad occupare un posto di prestigio in tv. Gli ascolti non sono poi così male e sembra proprio che il pubblico apprezzi le storie raccontate dalla conduttrice e anche dagli stessi interessati che si alternano in studio per i loro momenti di vita quotidiana. Sui social un video rivela che ospiti in studio oggi saranno Doriana ed Enrico, una coppia che sta insieme da una vita ma che, a quanto pare, ha problemi di lingua. In particolare, la donna accusa il marito Enrico di continuare a parlare in dialetto siciliano di continuo tanto che la madre ottantenne ha dovuto imparare la lingua: “A volte nella vita di coppia si ha la sensazione di non parlare la stessa lingua, nel caso di Doriana e Enrico corrisponde alla realtà”.

Lo scontro tra moglie e marito e tanti ospiti

Le risate non mancano così come non mancheranno le emozioni ne Il Filo Rosso, il programma che prende il via alle 14.00 circa e che terrà compagnia al pubblico anche con una serie di ospiti non ancora annunciati. Al momento non possiamo annunciare altro ma sicuramente basterà rimanere sintonizzati per capire cosa avrà confezionato la conduttrice per la puntata di oggi pomeriggio tra storie intense e anche più leggere proprio come quella di Doriana ed Enrico.

