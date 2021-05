FiloBlu nella top 100 Venezia Nordest Economia/ Unica società di consulenza presente

Ennesimo grande traguardo per FiloBlu, azienda istituita nel 2009 da Christian Nucibella (CEO e founder), che figura all’interno della classifica elaborata da Venezia Nordest Economia, posizionandosi tra le 500 aziende di successo del 2019. La company italiana dalla visione internazionale conferma così la sua solidità, dal momento che migliora ulteriormente il proprio piazzamento nel ranking, passando dalla posizione numero 127 occupata nel 2018 alla novantunesima attuale, accaparrandosi anche il primato nella stessa come partner strategico nativo digitale.

FiloBlu conta 7 uffici operativi disseminati in Italia e nel mondo, duecento profili di talento con età media di 33 anni, una presenza femminile del 60% e un approccio consulenziale strategico-operativo, completo e performante: elementi cardine che hanno consentito al sodalizio di concludere l’anno 2020, segnato dalla pandemia di Coronavirus, con un fatturato di oltre 55 milioni di euro, in progressione del 40% sul 2019.

FILOBLU, CHRISTIAN NUCIBELLA: “VOGLIAMO DARE CONTINUITÀ”

Lo straordinario risultato centrato da FiloBlu non poteva non essere accompagnato dalle dichiarazioni di Christian Nucibella, colui che per primo ha creduto nelle potenzialità dell’azienda: “Il nostro obiettivo è dare continuità alle strategie di business dei nostri brand-clienti attraverso un percorso di crescita costante e sostenibile – ha asserito –. Grazie ad un approccio consulenziale innovativo basato su una metodologia agile e flessibile, accompagniamo le aziende verso la piena maturità digitale, generando risultati tangibili (sin dal breve termine), su cui scommettiamo concretamente con un meccanismo di revenue basato sulle performance generate”. Inoltre, in un anno complicato come il 2021, FiloBlu prosegue la sua ricerca di personale: sono numerose posizioni aperte per la società di consulenza strategica, tra cui art director, UX designer, business developer, process&system integration specialist, marketplace specialist, digital project manager, business strategist, e-commerce digital analyst. Propositività, problem solving e team working sono invece le soft skills desiderate per entrare a fare parte di FiloBlu, dove non esiste alcun gender pay gap e la retribuzione si basa esclusivamente su competenza ed esperienza. Per approfondimenti sulle posizioni aperte, consultare il sito internet ufficiale di FiloBlu www.filoblu.com.

