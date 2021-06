Filomena Esposito, moglie di Bruno Venturini/ Morta per complicazioni Covid-19

Chi è Filomena Esposito? La triste fine a causa del Covid-19

Filomena Esposito è stata la moglie di Bruno Venturini, il popolare tenore italiano originario di Pagani. Alcuni mesi fa però la vita del tenore italiano è stata scossa dalla morte della moglie che è venuta a mancare per delle complicazioni legate al virus Covid-19. Un grande amore quello nato tra Filomena e Bruno che si sono conosciuti sui banchi di scuola quando erano due ragazzini. Un sentimento che, anno dopo anno, è diventato sempre più forte al punto di portarli al grande passo del matrimonio.

Lui non era ancora un tenore affermato, ma l’amore per Filomena è stato il pilastro della sua intera vita di uomo ed artista. Nel 1968 Bruno e Filomena diventano marito e moglie con una bellissima cerimonia presso la Chiesa di San Francesco di Cava de’ Tirreni con Sergio Bruni testimone di nozze e il ministro Fiorentino. Un amore durato più di 50 anni quello tra il tenore italiano e la sua Filomena che ha dedicato la sua vita alla famiglia e ai figli.

Bruno Venturini, il cantante tenore da 100 milioni di dischi venduti

Una carriera straordinaria quella di Bruno Venturini, popolare tenore italiano che da Pagani ha conquistato il mondo. Sono ben 100 i milioni di dischi venduti nel mondo che l’hanno portato a diventare un vero e proprio simbolo per la sua terra. Intervistato da La Città di Salerno il tenore ha dichiarato: “sono considerato l’ambasciatore della canzone napoletana nel mondo ma non sono nato a Napoli. Quando dissi al sindaco De Magistris che il mio paese natale è Pagani, mi rispose che meritavo assolutamente quel riconoscimento che in seguito mi fu conferito quale pubblico attestato di sentimenti di amicizia, stima, ammirazione e affetto della città di Napoli”. Tra le sue esperienze artistiche c’è anche l’America dove è andato intorno agli anni ’70 sotto l’ala protettrice dei Kennedy: “la signora Kennedy mi sentì cantare durante il suo soggiorno a Ravello e da quel momento mi volle al suo fianco per tutta la durata del suo viaggio in Italia. Dormivo alla pensione Toro e andavo a fare i bagni con lei sulla spiaggia del Saraceno”.

