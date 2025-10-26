Il ricordo struggente di Santo Romano, ucciso per una scarpa sporca: la mamma Filomena e la fidanzata Simona a Domenica In.

La brutalità umana continua a mietere vittime, soprattutto tra i giovani, soprattutto da parte di chi sembra vivere con scelleratezza ogni attimo della propria vita senza avere cura e considerazione del prossimo. Santo Romano era agli antipodi di chi ha posto fine alla sua vita; un legame viscerale con la famiglia, con la mamma Filomena, i suoi fratelli, gli amici e la fidanzata Simona. Descritto da tutti come una ragazzo che viveva per il prossimo, per dispensare amore verso chiunque; educato, diligente, con tanti sogni da realizzare. Oggi a Domenica In arriva il toccante ricordo, a quasi un anno dalla sua ingiusta morte, da parte della mamma Filomena e della sua fidanzata Simona; parole che spezzano il fiato e che in più di un’occasione hanno destato la commozione di Mara Venier e sicuramente dei telespettatori.

Diego Abatantuono: “La morte di Mauro Di Francesco mi ha distrutto”/ “Tutta una vita insieme, stava bene…”

E’ Simona – fidanzata di Santo Romano – la prima a prendere la parola nel salotto di Domenica In. Ripercorre quella giornata che doveva essere festosa per il compleanno del nonno, del cugino: “Era come una domenica”. Eppure, la scelta di allungare il tragitto verso casa si è presto tramutata negli ultimi attimi condivisi. La mano di un vile, di un ragazzo di 17 anni che per un motivo che definirlo futile sarebbe riduttivo ha posto fine all’esistenza di un suo coetaneo, con un colpo di pistola. Tutta ‘colpa’ di una scarpa sporca, di un pestone involontario; è sconcertante anche solo pensare che Santo Romano non faccia più parte di questa terra per un motivo così becero.

Vladimir Luxuria attacca Filippo Magnini: “Non doveva parlare di Rosolino!”/ “E’ un malessere privato…”

Simona, fidanzata di Santo Romano a Domenica In: “Sparato davanti ai miei occhi…”

“Sentii due colpi, non avevo capito che si trattasse di una pistola. Santo era ancora in piedi; tirai un sospiro di sollievo, invece dopo 3 passi cadde a terra”, non trattiene le lacrime Simona – fidanzata di Santo Romano – nel descrivere quei momenti terribili. Venne colpito anche un loro amico, Salvatore: “Non disse nulla a nessuno, si mise alla guida e ci portò tutti in ospedale”.

Toccante anche il contributo di Filomena a Domenica In – mamma di Santo Romano – che offre la meravigliosa descrizione di ciò che era suo figlio, della passione per il calcio, dell’amore che ancora la lega alla fidanzata Simona: “Quando sto con lei dico sempre che è un bene e un male; è l’altra parte di mio figlio Santo, è come stare anche con lui”. Dalla famiglia dell’assassino di suo figlio non è arrivato, nei mesi, alcun segnale: “Non ci hanno mai chiamato per chiedere scusa”. Ciò che resta oggi è un forte ricordo, indelebile; Santo Romano era ed è un esempio e l’ingiustizia della sua morte deve scuotere le coscienze non solo di ragazzi persi, ma soprattutto delle famiglie.

Simona Capone, chi è la fidanzata di Santo Romano/ "Nel mio piccolo provo a cambiare il mondo"