Malena ha un compagno? Filomena Mastromarino, nome d'arte della ex pornostar, sogna ora di diventare mamma e di trovare l'uomo giusto

Filomena Mastromarino, nome d’arte di Malena, dopo aver detto addio al mondo del porno ha deciso di dedicarsi a sé stessa, con la speranza di formare una famiglia. La ex attrice porno, originaria di Bari, sogna adesso di vivere una vita normale lontana da quel mondo che non rinnega, ma che allo stesso tempo vuole allontanare il più possibile. Oggi Malena ha un compagno? L’attrice ha ammesso di sperare, un giorno, di trovare la persona giusta con la quale formare una famiglia: sogna infatti di diventare mamma e di essere amata come non è successo in questi anni.

Dopo aver intrapreso una carriera nel porno, infatti, Filomena Mastromarino, meglio conosciuta come Malena La Pugliese, non ha avuto un uomo che la facesse innamorare. “Gli uomini sono intimoriti da me” ha ammesso la ex attrice porno, che non ha avuto dunque un compagno in questi anni. Anzi, ha sommessamente ammesso di aver avuto pochissimi partner fuori dal set. Se infatti per lavoro ha avuto centinaia di uomini diversi con i quali ha avuti dei rapporti intimi, fuori da questo ne ha incontrati, per sua stessa ammissione, appena quattro. Dunque, non c’è stato nessuno che le rubasse il cuore e che allo stesso tempo le facesse credere che fosse possibile creare qualcosa di importante. Ma oggi qualcosa è cambiato oppure no?

Malena ha un compagno? “Sogno una famiglia”

Durante le sue numerose interviste, Malena La Pugliese ha ammesso di avere intenzione di innamorarsi e di diventare mamma, formandosi una famiglia. Filomena Mastromarino ha infatti dichiarato: “Sogno un uomo autentico, semplice e senza sovrastrutture” e ha poi ammesso di avere intenzione di avere un bambino, ovviamente dopo aver incontrato la persona giusta. Non è chiaro se questa sia arrivata o meno nella vita di Malena, che ha come obiettivo proprio quello di avere finalmente la famiglia che ha sempre sognato.