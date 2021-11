Filomena Toriello ritrovata dopo scomparsa/ A Chi l’ha visto lettera choc sulla madre

Erano ore di apprensione a Pontecagnano Faiano (Salerno) per la scomparsa di Filomena Toriello, 45enne di cui non si avevano notizie da domenica scorsa e che è stata ritrovata nelle ultime ore. I parenti erano preoccupati perché stava attraversando un momento di grande fragilità e pare che avesse conosciuto delle persone sui social. L’ultima volta che i familiari l’avevano vista era proprio domenica: avevano pranzato tutti insieme, poi ci sarebbe stata una piccola discussione e quindi si sarebbero perse le tracce di Filomena. «Dopo la discussione si è chiusa in camera, solitamente faceva il riposino pomeridiano. Siccome c’era stata questa discussione non hanno appurato se era in camera o no, se ne sono accorti il mattino dopo», ha dichiarato la sorella maggiore a Chi l’ha visto nella puntata di ieri sera.

A sorprenderla è il fatto che si sia allontanata dal figlio di 15 anni con cui ha un legame fortissimo. «Se poi lei vuole rifarsi una vita, se ha incontrato qualcuno, possiamo solo esserne felici. Quel che conta è che ci dica che sta bene», ha aggiunto la sorella. Poi ha lanciato un appello affinché torni a farsi sentire.

FILOMENA TORIELLO, L’APPELLO DELLA FAMIGLIA

Filomena Toriello aveva portato via con sé il cellulare, però risulta staccato; invece, documenti e vestiti sono a casa. La mamma ha raccontato a Chi l’ha visto che pensava fosse con un uomo di origini calabrese, che è stato convocato nel frattempo dai carabinieri. «Vogliamo sapere dove sta e come sta. Lei può fare quello che vuole, non mi interessa la sua scelta, ma lui qui non deve entrare. Lui nega, perciò non lo posso vedere, perché nega? Noi siamo quasi certi che sia con lei. Ha mandato dei messaggi anche molto gravi per me, la legge sa», lo sfogo della madre di Filomena Toriello. «Non posso parlarne perché c’è la legge di mezzo», ha precisato. La discussione era nata per un fatto banale: «Aveva preso una bicicletta da un vicino e gliel’abbiamo subito restituita, l’aveva presa perché si era affaticata», ha chiarito il padre. «È facile circuirla con le belle parole, poi è molto socievole», ha invece aggiunto la sorella maggiore di Filomena. Ma durante la puntata Federica Sciarelli ha riallacciato il collegamento per un colpo di scena.

IL MESSAGGIO CHOC SULLA MADRE DI FILOMENA

«Ci è arrivato un brutto messaggio», ha esordito Federica Sciarelli. «Una persona che dice di conoscere Filomena afferma che veniva continuamente maltrattata da sua madre, che questa le diceva delle parolacce e la riempiva di botte, inoltre non poteva avere i suoi documenti ed era senza un euro. Non tornerebbe mai in quella casa perché se no verrebbe di nuovo presa a botte. Mi dispiace leggere questo messaggio», ha proseguito la conduttrice di Chi l’ha visto. La madre di Filomena Toriello non l’ha presa affatto bene: «Mi portassero le prove, non esiste proprio. Verbalmente l’ho sgridata, anzi era lei aggressiva, ma io la perdono perché non era lei quando era nervosa. Voglio sapere chi è questa persona, altrimenti vado dai carabinieri. Come si permettono di dire queste cose!». Invece il padre ha detto: «Ha un carattere forte, ma per farla camminare dritto, perché non è in grado di camminare dritta con le sue gambe. Ma se vuole può venire a vivere da me, torna da papà. Una soluzione la troviamo». Nelle ultime ore l’altro colpo di scena: la sorella ha comunicato al programma che è stata ritrovata in buone condizioni.



