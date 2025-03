Chantal Delsol, storica e filosofa francese che da anni si occupa di analizzare il cambiamento dei valori nella società europea, ha esaminato nel suo ultimo libro “Insurrection des particularités“, le nuove correnti che denigrano la cultura occidentale, definendole “una moda che sta mettendo in crisi l’Occidente” il quale ora ha grandi difficoltà a difendersi dalle critiche che attaccano soprattutto il predominio del passato e che arrivano a negare “verità storiche“.

Un argomento di cui ha parlato anche in un intervento pubblicato sul quotidiano Il Foglio, nel quale afferma: “Non è più possibile sostenere le ragioni dell’occidente senza essere considerati reazionari“, e questo è accaduto anche a causa della progressiva sconfitta del cristianesimo, che prima è decaduto in favore dell’illuminismo e poi ha portato al trionfo della modernità. Un processo che sta portando al declino di tutte le utopie del XX secolo e che ha permesso l’avvento delle ideologie woke e anticoloniali che dominano oggi le tendenze e che stanno provocando danni anche si tratta di mode passeggere, perchè lasceranno cicatrici enormi come tutte le follie.

Chantal Delsol: “Le ideologie woke stanno spingendo la società verso il nichilismo”

La filosofa Delsol spiega quali sono i danni delle nuove ideologie woke, arrivate come eredità del marxismo e degli estremismi dell’illuminismo, che stanno minacciando sempre di più la cultura occidentale provocando ostracismo sociale. “Anche se mode passeggere e destinate a scomparire, stanno spingendo la società verso il nichilismo” dice, aggiungendo che oggi, specialmente dopo il 7 ottobre, si sta assistendo ad una difesa del terrorismo vergognosa. Questo perchè i movimenti decolonialisti vedono il male nella dominazione e non nel terrore, che diventa un modo giustificato ed opportuno per contrastare i dominatori.

“Ecco perchè Israele, che era la vittima fino a qualche tempo fa, ora rappresenta l’espressione tipica del dominatore coloniale bianco“, un nemico da combattere apertamente e con ogni mezzo. Ma il momento di cambiamento che stiamo vivendo, per Chantal Delsol è un fenomeno ancora in evoluzione, una rottura tra civiltà che deve costruire ancora le nuove strutture quando ha già distrutto quelle vecchie, quindi: “vecchie forme ma in modi nuovi: oggi abbiamo la morale della ‘cura’. Nessuna società può rimanere a lungo nel nichilismo“