Filtri HEPA efficaci contro il covid/ Nuovo studio: riducono circolazione dei virus

Una nuova ricerca preliminare sui filtri HEPA utilizzati negli ospedali, ha fornito dei risultati molto interessanti che ovviamente andranno approfonditi ma che fanno ben sperare. Stando a quanto riportato dall’Huffington Post, tale filtraggio sembrerebbe essere molto importante nel ridurre la circolazione del cooronavirus, di conseguenza potrebbe permette di diminuire il rischio di contagio negli ambienti al chiuso, soprattutto in quei locali dove non è possibile cambiare aria attraverso l’apertura di porte e finestre.

Da quando il covid ha fatto la sua comparsa nel mondo, numerosi ricercatori si sono centrati sui filtri HEPA, acronimo di High Efficiency Particulate Air filter per capire se questi fossero efficaci nel ridurre la quantità di covid negli aerosol, ovvero, quelle particelle di saliva mista ad aria che una persona rilascia parlando o semplicemente respirando. I test iniziali erano stati positivi ma eseguiti solamente in ambiente cosiddetti controllati, escludendo tutte una serie di variabili che invece si verificano in posti “reali”, al di fuori di un laboratorio.

FILTRI HEPA EFFICACI CONTRO IL COVID: OK NEGLI OSPEDALI MA ANCHE SUI MEZZI DI TRASPORTO

Non era quindi chiaro se gli stessi esiti positivi si potessero ottenere negli ospedali, di conseguenza è stata effettuata una nuova ricerca proprio nei nosocomi, precisamente in un reparto di terapia intensiva dedicato ai malati da covid nel quale sono stati raccolti dei campioni dell’aria per una settimana con i filtri attivi, e altre due settimane senza filtraggio. Ne è emerso che il virus era presente solo quando i filtri HEPA non erano in funzione, mentre in presenza del filtraggio il coronavirus è stato pressochè inesistente.

Lo studio deve essere ancora sottoposto a revisione, ma consiglia l’utilizzo del filtro soprattutto non nei reparti di terapia intensiva, dove sembrerebbe esserci una maggiore concentrazione nell’aria. Inoltre tale filtraggio risulta essere efficace anche nei confronti di altri patogeni, come ad esempio virus e batteri, responsabili di numerose infezioni che si prendono tipicamente negli ospedali. Sulla base di queste considerazioni, questi tipi di filtri sono consigliati in ospedale ma in generale in tutti gli ambienti chiusi, compresi anche aerei e mezzi di trasporto vari.



