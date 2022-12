Filumena Marturano/ Su Rai 1 il nuovo adattamento dell’opera di Eduardo De Filippo

Filumena Marturano, film di Rai 1 diretto da Francesco Amato

Filumena Marturano sarà trasmesso da Rai 1 oggi, 20 dicembre, a partire dalle ore 21.15. Tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo è un film per il piccolo schermo del 2022 diretto da Francesco Amato. Nel cast troviamo Vanessa Scalara, nota per Imma Tataranni Sostituto procuratore, come protagonista, al suo fianco Massimo Gallo. Completano il tutto Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Massimiliano Caiazzo e Giovanni Scotti.

Il film Filumena Marturano è stato inoltre prodotto da Roberto Sessa con Rai Fiction e PioCmedia. Nonostante si confronti con un fenomeno davvero difficile da pareggiare l’opera riesce a risultare all’altezza della situazione diventando una citazione rispettosa e delicata. Filumena Marturano è un film commovente e appassionante, che racconta la storia di una donna forte e indipendente che lotta per il suo amore e per la sua dignità. Se siete amanti del cinema italiano, non potete perdervi questo capolavoro.

Filumena Marturano, la trama del film

La trama del film ruota attorno alla vita di Filumena Marturano, una giovane donna napoletana che lavora come prostituta per sopravvivere. Filumena è una donna determinata e indipendente, che non si lascia sottomettere da nessuno. Un giorno, Filumena incontra Domenico Soriano, un uomo ricco e affascinante che le chiede di sposarlo. Filumena accetta, ma presto scopre che Domenico è già sposato e che la vuole solo come amante. Nonostante ciò, Filumena decide di restare al suo fianco e di lottare per il suo amore.

Nel frattempo, Domenico si rende conto di essere innamorato di Filumena e di volerla come sua legittima moglie. Tuttavia, la sua famiglia e la società non accettano l’idea di un matrimonio con una ex prostituta, e Domenico è costretto a scegliere tra l’amore per Filumena e il rispetto della tradizione. Filumena, dal canto suo, cerca in ogni modo di far cambiare idea a Domenico, facendo leva sulla sua passione per lei e sulla promessa che gli ha fatto di diventare una donna onesta e rispettabile. Domenico, però, è irremovibile e decide di rompere con Filumena, lasciandola sola e disperata. Filumena, però, non si arrende e cerca di riconquistare l’amore di Domenico, ricorrendo a ogni mezzo possibile, compreso il ricatto. Alla fine, Domenico cede e decide di sposare Filumena, facendola diventare la signora Soriano.

