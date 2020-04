Fin de Partie, Scala di Milano/ Diretta Rai5: opera ambientata in una casa al mare

Pubblicità

Il Teatro Alla Scala di Milano, in attesa di poter riaprire e riportare in scena i propri spettacoli, delizia la quarantena degli italiani grazie alla collaborazione con Rai5 che oggi, mercoledì 29 aprile, alle 10, trasmette l’opera in un solo atto Fin de partie di Samuel Beckett. I protagonisti sul palco sono Frode Olsen Leigh Melrose Hilary Summers e Leonardo Cortellazzi mentre la regia tv è affidata ad Arnalda Canali. L’opera è andata in scena per la prima volta sul palco del Teatro Alla Scala nel 2018 curata dal compositore György Kurtág. Si tratta del primo lavoro per il teatro musicale tratto da un’opera di Samuel Beckett. La collaborazione tra Rai5 e il Teatro Alla Scala, inoltre, questa sera, alle 21.15, porterà nelle case degli italiani “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini. L’opera Fin de partie è visibile anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

Fin de partie: trama dell’opera in onda su Rai5

Fin de partie è ambientata in una casa al mare dove risiedono quattro persone dove le giornate scorrono lente e tutte sembrano uguali. I protagonisti sono è Hamm, un anziano signore cieco ed incapace di reggersi in piedi, ed il suo servo Clov che, invece, non è capace di sedersi. I due, dopo aver trascorso anni a litigare, continuano a farlo mentre il mondo, all’esterno, sembra essersi fermato. Nonostante i contrasti, i due continuano ad essere dipendenti l’uno dall’altro. Sulla scena, poi, arrivano anche i genitori di Hamm, Nagg e Nell, che sono privi di gambe e trascorrono le loro giornate vivendo all’interno di due bidoni della spazzatura situati in primo piano a sinistra. Un’opera decisamente diversa e innovativa con cui Rai5 e il Teatro Alla Scala di Milano portano avanti la promozione dell’opera anche durante la pandemia.



