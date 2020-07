Final Destination 3/ Video, su Italia 1 il film con Mary Winstead (9 luglio 2020)

Final Destination 3 va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 23:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2006 in coproduzione tra Stati Uniti d’America e Canada che ha visto impegnate diverse case cinematografiche tra cui la Eagle pictures. La regia del film è stata affidata a James Wong con il soggetto ha scritto da Jeffrey Reddick mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione lo stesso regista con Glen Morgan. Il montaggio è stato eseguito da Chris G. Willingham, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Shirley Walker ed il ruolo di direttore della fotografia affidato a Robert McLachlan. Nel cast figurano Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Alexz Johnson, Amanda Crew e Texas Battle.

Final Destination 3, la trama del film

Ecco la trama di Final Destination 3. Wendy insieme ai propri compagni di classe per festeggiare l’ultimo anno di High School, decidono di andare al luna park e di divertirsi. In particolare è loro intenzione quella di divertirsi andando sulle montagne russe. Tuttavia, prima di salire su questa attrazione, Wendy ha una premonizione piuttosto chiara e limpida nella quale vede accadere un incidente che porterà alla morte di tutti i suoi compagni e di lei stessa. In pratica mentre il trenino della montagna russa sta facendo i suoi giri, uno dei ragazzi inizia a litigare con altre ragazze le quali per vendicarsi delle parole gettano via la sua macchina fotografica che finisce proprio sui binari un attimo prima che transiti il treno stesso. Questo andrà a destabilizzare la corsa del treno ed in particolar modo facendogli fare un salto dalle rotaie uscendo dalla guida e scontrandosi contro alcuni elementi idraulici che innescheranno a loro volta un fenomeno a reazione con rotture di vario genere.

Come nel più classico dei film degli orrori, questa serie di incidenti ha delle conseguenze piuttosto importanti sui vari protagonisti che muoiono poco alla volta sbalzati via dalla furia del treno e da trattorie sempre meno controllabili. Anche la stessa Wendy nella sua visione si vede ad un certo punto essere sballottata fuori dal treno e morire mentre cerca di salvare il suo amico Kevin. Prima di salire dunque sulle montagne russe, la ragazza mette a corrente della sua premonizione i propri amici e riesce a convincerli nel non salire sul treno. In effetti la corsa del treno si dimostrerà mortale con tantissime morti. Insomma, per questa volta hanno potuto scampare il pericolo ma sembra che la morte sia pronta nuovamente a far capolino nelle loro esistenze con metodologie e situazioni ancora da valutare. Wendy e i propri amici riusciranno a trovare però un collegamento su quelle che saranno le possibili situazioni che porteranno alla morte dei vari componenti della compagnia, in maniera tale da anticipare le mosse e quindi potersi salvare ancora una volta. Ci riusciranno?

Video, il trailer di Final Destination 3





