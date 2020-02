Final destination/ Video, su Italia 1 il film che riflette sulla morte (5 febbraio)

Final destination andrà in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 5 febbraio, dalle ore 23.20. Si tratta di un film horror del 2000 diretto da James Wong ed interpretato da Tony Todd, Ali Larter, Seann William Scott e Daniel Roebuck. Il film è il primo capitolo di un franchise che conta finora 5 pellicole, l’ultima delle quali è stata distribuita nel 2011. Seguendo il filone lanciato da Scream il regista è riuscito a realizzare un’opera che si regge in piedi da sola e ha una capacità narrativa molto interessante anche se non si può considerare privo di difetti.

Final destination, la trama del film

Voltiamo pagina e soffermiamoci sulla trama di Final destination. Una classe di liceali americani sta per partire per una gita scolastica alla volta di Parigi. Tutti sono felici ed eccitati tranne Alex Browning (Devon Sawa), che , una volta imbarcato sull’aereo, sognando ad occhi aperti vede l’aereo cadere come in una sorta di premonizione. Il ragazzo comincia quindi ad agitarsi e ad allarmare gli altri passeggeri e viene costretto a scendere dal velivolo dagli assistenti di volo che tentano invano di tranquillizzarlo. Con lui finiscono a terra anche alcuni altri compagni, coinvolti nel caos creato da Alex. I ragazzi non possono fare altro che assistere alla partenza del volo dei compagni verso Parigi, quando quest’ultimo, poco dopo l’atterraggio, esplode proprio come nella visione di Alex. I ragazzi si credono dei miracolati, anche se la polizia apre un’inchiesta per capire come mai proprio loro si sono trovati a terra. Trascorre un mese e i sopravvissuti cominciano a morire in modo misterioso in seguito ad incidenti sospetti. Alex e la compagna Clear (Ali Larter) cominciano ad indagare e scoprono una terribile e incredibile verità. La Morte in persona sta uccidendo tutti coloro che, secondo i suoi piani, avrebbero dovuto morire sul volo per Parigi, compresi loro due.

Video, il trailer di Final destination





© RIPRODUZIONE RISERVATA