Final Fantasy 16, nuovo trailer e data d’uscita/ Il video ai The Game Awards 2022

Final Fantasy 16 è stato uno dei grandi protagonisti dei The Game Awards 2022, gli Oscar dei videogiochi che si sono tenuti la scorsa notte a Los Angeles, al Microsoft Theater. Naoki Yoshida di Square Enix è salito sul palco come promesso, ed ha presentato il nuovo atteso trailer del capitolo numero 16 di una delle saga videluodiche più amate dai gamer di tutto il mondo. Il filmato si intitola “Vendetta” e conferma la data di uscita del gioco, ovvero, il 22 giugno 2023: Final Fantasy 16 sarà inizialmente esclusiva di Playstation 5 dopo di che il gioco sarà esteso anche alle altre console.

Nel filmato mostrato nelle scorse ore è stata svelata anche la data del pre-order disponibile prima su PlayStation Store e poi presso i vari rivenditori fisici, ed inoltre, sono stati pubblicati i dettagli sui contenuti e sui bonus preorder di Standard e Deluxe Edition. “Le fiamme della vendetta ardono con una ferocità accecante. Con il risveglio degli Eikon, sarai tu a dominarli o saranno loro a dominare te?”, è la descrizione ufficiale che accompagna il trailer Vendetta di Final Fantasy 16, così come si legge sul sito di Multiplayer.

FINAL FANTASY 16, NUOVO TRAILER E DATA D’USCITA: MOSTRATI I COMBATTIMENTI

Nel video, che trovate pubblicato più sotto, si notano delle sequenze cinematografiche ma anche dei gameplay, di conseguenza possiamo già avere un assaggio di ciò che ci aspetta nella versione finale del videogioco di Square Enix in merito a combattimenti e scontri con i nemici, i cosiddetti Dominanti.

In ogni caso Multiplayer sottolinea come sia ancora difficile farsi un’idea precisa delle dinamiche del combat system di Final Fantasy 16, di conseguenza bisognerà attendere il prossimo anno per avere ulteriori informazioni o comunque una dema dello stesso videogioco, così come promesso da Naoki Yoshida. Ricordiamo che il nuovo Final Fantasy è stato annunciato a settembre 2020 durante l’evento reveale PlayStation 5 e ribadiamo, uscirà il 22 giugno dell’anno che sta per iniziare.

