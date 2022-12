Final Fantasy XVI sarà doppiato in italiano/ l’annuncio di PlayStation

Final Fantasy XVI rivelata la data d’uscita ai The Game Awards 2022

Final Fantasy XVI è l’ultimo capitolo della nota saga fantasy targata Square Enix, molto atteso dai fan. In occasione dei The Game Awards 2022, è stato rilasciato un nuovo incredibile trailer in cui si mostrano, in modo ancora più evidente, le tematiche del titolo.

Dopo il precedente capitolo che è stato protagonista di pareri contrastanti, il sedicesimo appuntamento con la saga ha creato notevole hype intorno alla sua uscita. A questo proposito, in occasione dell’evento di premiazione, è stata anche rivelata la data di rilascio di Final Fantasy XVI. L’ultima fatica di Square Enix approderà il 22 giugno 2023 su PlayStation 5 come esclusiva a tempo.

Final Fantasy XVI sarà doppiato in italiano: il cast ufficiale

Final Fantasy XVI sarà doppiato in italiano, dopo molti rumor arriva l’ufficialità della notizia da parte di PlayStation Blog. Il trailer del titolo in italiano è stato ampiamente diffuso, ma non c’era certezza sul doppiaggio fino alla conferma da parte di Sony.

PlayStation Blog ha anche pubblicato i nomi del casti di doppiatori italiani per Final Fantasy XVI:

Clive Rosfield – Alessandro Capra

Joshua Rosfield – Arturo Sorino

Jill Warrick (bambina) – Beatrice Maruffa

Jill Warrick (giovane adulta) – Ilaria Silvestri

Cidolfus Telamon – Alberto Angrisano

Benedikta Harman – Katia Sorrentino

Hugo Kupka – Francesco Rizzi

Dion Lesage – Luca Appetiti

Barnabas Tharmr – Fabrizio Dolce.

Una notizia molto importante per i fan della saga che possono godere dell’esperienza del titolo nella propria lingua, cosa che non accade sempre nei JRPG. Sicuramente, un annuncio che lascia entusiasti tantissimi giocatori che seguono la saga dai suoi primordi. Ecco il trailer doppiato in italiano:

