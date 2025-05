FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE: IL PUNTO DI ANDREA SARTORETTI

Final Four di Champions League di volley femminile il 3 e il 4 maggio alla Ulker Sports Arena di Istanbul. Tre le squadre italiane presenti a conferma del grande momento del volley femminile italiano reduce dal successo olimpico di Parigi. In semifinale Conegliano se la vedrà con Milano nella ripetizione delle finali scudetto vinte contro la formazione lombarda. Per Conegliano potrebbe essere il quinto trofeo di questa stagione. Una rivincita della finale di Champions dello scorso anno vinta anche quella dalle Pantere. Scandicci invece alla sua prima Final Four di Champions League affronterà le padrone di casa del VakifBank Istanbul allenata da Giovanni Guidetti, vincitrice del titolo nazionale.

Pronostico che sulla carta sembra essere a favore di Conegliano formazione schiacciasassi di questa stagione e del VakifBank Istanbul. Milano dovrà cercare di battere il tabù Conegliano, riuscire a competere con la squadra venete, Orro e compagne dovranno fornire una semifinale di grandissimo valore se vorranno vincere. E Scandicci dovrà superarsi per battere il VakifBank. Per presentare queste Final Four di Champions League a Istanbul abbiamo sentito Andrea Sartoretti, uno dei simboli della pallavolo italiana, della Grande Generazione dei Fenomeni della nazionale italiana degli anni 90. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Come vede questa Final Four di Champions League a Istanbul? Interessante, molto bella, una finale che promette tanto spettacolo in un paese la Turchia che con l’Italia sta eccellendo molto nella pallavolo femminile in questi anni.

Conegliano favorita assoluta? Sulla carta Conegliano è la favorita anche per quello che ha mostrato di fare in questa stagione ma sono sempre partite secche e può sempre succedere di tutto…

Un grande risultato in ogni caso aver portato tre squadre italiane alle finali… La presenza di Conegliano, Milano e Scandicci conferma il grande momento della nostra pallavolo femminile. Conferma il grande momento che stiamo vivendo.

Come vede le due semifinali, pensa che saranno equilibrate, molto spettacolari? Una partita secca è sempre imprevista, può accadere di tutto come ho detto nonostante Conegliano parta favorita con Milano e il VakifBank Istanbul con Scandicci.

Le motivazioni, la fame di vincere: quanto potrebbero contare in questa Final Four? In questo senso potrebbe essere importante per Milano e Scandicci… Certo chi ha più fame di vincere spesso mette più carica in campo, come potrebbe essere il caso di Milano e Scandicci. Resta sempre la superiorità di Conegliano e il Vakifbank su Milano e Scandicci, sulla carta.

Chi sarà la migliore giocatrice di queste finali? Di solito la giocatrice migliore di queste finali fa parte della squadra che vince. Se dovessi poi fare dei nomi indicherei Egonu, Wolosz e Isabelle Haak.

Chi vincerà la Champions League? Punto su Conegliano.

(Franco Vittadini)