Final score: l’ultima partita/ Su Italia 1 il film con Dave Bautista

Final score: l’ultima partita, film di Italia 1 diretto da Scott Mann

Final score: l’ultima partita è un perfetto mix tra l’azione e l’avventura del 2018 che va in onda a partire dalle 21,20 su Italia 1 oggi 10 novembre. La regia è di Scott Mann, mentre gli interpreti principali sono: Dave Bautista, Alexandra Dinu, Pierce Brosnan, Ray Stevenson e Lara Peake.

Tra i doppiatori del film nella versione italiana c’è anche lo straordinario Luca Ward che presta la sua voce a Dimitri Belav. Al botteghino il film incassa un milione e mezzo di dollari con prima data d’uscita il 7 settembre del 2018 nel Regno Unito. Il film è consigliato a un pubblico medio che non ha grandi pretese se non quella di essere intrattenuto per una serata tranquilla e scevra da pensieri.

Final score: l’ultima partita, la trama del film

Il tema principale della pellicola Final score: l’ultima partita è il calcio e si svolge a Londra nello stadio Boleyn Ground dove sta svolgendosi la partita del West Ham. Uno degli spettatori della partita è Mickael Knox, un ex soldato americano che ha accompagnato che ha accompagnato la sua giovane nipote Danni. Il militare si trova in Inghilterra perché ha fatto visita alla famiglia di un suo compagno e amico rimasto ucciso durante una missione in Afghanistan.

Ad un certo punto del match, l’uomo si allontana per acquistare dei panini e in quel mentre riceve una telefonata da parte di un russo che gli ordina di cercare tra il pubblico il fratello Dimitri e ammazzarlo, altrimenti tutti gli spettatori perderanno la vita perché lo stadio è stato riempito di esplosivo. L’attentato è la vendetta ordita dal russo Arkadi perché molti anni prima insieme al fratello guidò la rivoluzione per ottenere l’indipendenza dello stato di Sokovia. La rivoltà però, non andò a buon fine, in quanto Dimitri perse apparentemente la vita e Arkadi fu catturato. Ma quest’utimo non è stato mai convinto della morte del fratello e pertanto cerca di rintracciarlo. Le sue ricerche lo conducono a Londra, proprio dove si sta svolgendo la partita e Michael deve riuscire con ogni mezzo a sventare il terribile attentato in soli 90 minuti, anche per salvare la nipotina che è stata rapita dai malviventi.

