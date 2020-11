Final Score/ Video, su Italia 1 il film con Dave Bautista e Pierce Brosnan

Final Score va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 2 novembre, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel Regno Unito nel 2018 da diverse case cinematografiche tra cui SKY Cinema Original Films. La regia del film è stata affidata a Scott Mann con soggetto e sceneggiatura ideati e sviluppati da David T. Lynch, Keith Lynch e Jonathan Frank. Il montaggio è frutto del lavoro di Robert Hall, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Emil Topuzov mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da James Edward Barker e Tim Despic. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Alexandra Dinu, Lara Peake e Martyn Ford.

Final Score, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Final Score. In uno dei magnifici stadi inglesi presenti sul territorio di Londra si sta giocando una importante gara di calcio che vede protagonista il West Ham. Una gara molto attesa dai sostenitori di questa compagine britannica che ha richiamato all’interno della struttura sportiva qualcosa come 35 mila spettatori. A questo incontro dunque vogliono assistere praticamente tutti compreso un uomo di nome Michael Knox che è un ex militare americano che ha cercato di svoltare la propria esistenza indirizzando la propria attenzione al lavori per così dire più tradizionali e tranquilli. A questo evento l’uomo prende parte insieme alla propria nipote adolescente.

Inoltre il motivo per il quale si trova sul suolo britannico durante queste settimane è dovuto al fatto di aver voluto far visita alla famiglia di un suo ex amico e collega che purtroppo ha trovato la morte durante una pericolosa missione militare avvenuta in Afghanistan. Purtroppo la sua presenza sarà motivo di pericolo per i tanti spettatori presenti in quanto nel momento in cui si alza dalla sua postazione per andare ad acquistare dei popcorn e delle patatine per la nipotina, sente squillare il proprio telefono.

Decide di rispondere e dall’altro capo della cornetta c’è un pericoloso uomo russo di nome Belav il quale gli ordina di uccidere suo fratello Dimitri che è presente tra il pubblico a pochi passi dalla sua postazione. Michael si ritrova in una situazione molto complicata in quanto il russo si dice pronto a far esplodere lo stadio uccidendo tutti e 35000 gli spettatori nel caso in cui il suo ordine non venga rispettato.

Il motivo di tanto astio nei confronti del fratello è legato ad un vecchio fatto accaduto quando i due erano a capo di una azione politica in cui guidarono il popolo alla rivoluzione per ottenere l’indipendenza dello stato sovietico di Sokovia. Durante quelle battaglie lui venne catturato ed imprigionato mentre Dimitri ucciso o quanto meno questo è quello che lui ha sempre creduto. Insomma si vuole vendicare nei confronti del fratello convinto che lo abbia tradito. In questa situazione piuttosto complicata il povero Michael dovrà cercare di evitare di commettere un assassinio e al tempo stesso salvare i tanti spettatori presenti non permettendo al folle russo di far esplodere l’ordigno che ha nascosto in diverse parti della struttura sportiva.

