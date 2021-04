Finalborgo, Liguria/ Il Borgo dei Borghi, una storia complicata ma quanta bellezza

Finalborgo (Liguria) finalista a Il Borgo dei Borghi 2021

Finalborgo parteciperà a Il Borgo dei Borghi ed è uno dei quattro borghi che, insieme a Finalpia, Varigotti e Finalmarina, compone Finale Ligure che già nel 2004 è stato riconosciuto come uno dei borghi liguri più belli d’Italia. Il borgo porta con sé una storia complicata: nel XIII secondo è stato il centro di lotte e guerre in quanto capitale del Marchesato Del Carretto. Le tante guerre l’hanno costretto a rialzarsi e a procedere alla progressiva ricostruzione con l’unico scopo di diventare un luogo sicuro per i suoi abitanti anche grazie alle imponenti mura medievali, tutt’oggi visibili.

Il borgo, grazie alle sue mura intervallate da torri semicircolari e interrotte sole da un ponte, è uno dei centri storici più belli e ben conservati del savonese che offre, a tutti i visitatori, la sensazione di raccoglimento e protezione. Clicca qui per vedere il video di presentazione.

Finalborgo, finale Il Borgo dei Borghi: ecco cosa c’è da visitare

A Finalborgo è possibile visitare le sei botteghe artigiane che hanno creato il marchio “Fatto a mano Finalborgo”. L’arte e la passione di artigiani laboriosi e competenti ha permesso la realizzazione di prodotti artistici come gioielli in resina, sculture, monili in macramè, ceramiche e decorazioni. Quella delle botteghe artigiane è solo una delle due anime che caratterizzano Finalborgo, la seconda è, indubbiamente, la parte nobile, fatta di eleganti e maestosi palazzi ottocenteschi. Chi si reca a Finalborgo non può che dedicare parte del suo tempo a visitare il Palazzo del Municipio, indubbiamente uno dei migliori esempi, in Liguria, di architettura del primo Rinascimento.

Tuttavia, è la Basilica di San Biagio a meritare una nomea e a guadagnarsi il titolo di monumento più importante: sontuoso esempio di architettura barocca del XVII secolo. La facciata, realizzata in pietra grezza, è rimasta incompiuta, ma l’interno, con le sue tre navate e la ricchezza delle decorazioni è in grado di colpire e affascinare tutti i visitatori. Tra le attrazioni turistiche più rinomate vi è la manifestazione che si tiene a fine agosto, “Viaggio nel Medioevo”. Botteghe adornate e locande popolate da avventori in costume d’epoca, tra le vie e le piazze si incontrano dame e cavalieri, e ci si lascia piacevolmente intrattenere da concerti di musica celtica medievale oltre che da giullari, giocolieri e mangiafuoco.

