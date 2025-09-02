In Finale a sorpresa Mariano Cohn e Gastón Duprat dirigono gli attori spagnoli più famosi per la prima volta insieme: Penélope Cruz e Antonio Banderas

Finale a sorpresa, film su Rai 3 diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat

Martedì 2 settembre, su Rai 3 alle 21.15, non perdete l’appuntamento con Finale a sorpresa, irresistibile commedia spagnola del 2022 diretta da Mariano Cohn e Gastón Duprat. Questo film, il cui titolo originale è Official Competition racconta la storia della grande rivalità tra due attori di grandissimo talento, ma con un ego altrettanto smisurato, che li metterà costantemente a confronto in un crescendo di situazioni esilaranti.

Sonia Bruganelli e Davide Bonolis a Pechino Express? Spunta la voce choc/ Polemiche sul nuovo cast

Il film vanta un cast stellare. Penélope Cruz interpreta l’eccentrica regista, Lola Cuevas, dando prova ancora una volta della sua versatilità, che le consente di calarsi perfettamente sia in ruoli comici che drammatici. Nata a Madrid nel 1974 Penelope Cruz ha debuttato sul set all’età di 17 anni, conquistando, nell’arco di una carriera trentennale, un ruolo di primo piano nello star system.

Garrison, stoccata a Stefano De Martino: "Ce l'ho con lui per un motivo"/ Cos'è successo

Premiata nel 2009 con l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il film Vicky Cristina Barcelona Penelope Cruz è una delle muse di Pedro Almodovar ed ha sposato il collega Javier Bardem conosciuto proprio sul set del suo primo film.

Antonio Banderas presta il volto al bel tenebroso Felix Rivero. Sex symbol amatissimo da pubblico e critica, Banderas ha debuttato come attore nel 1982 nel film Labirinto di passioni del regista Pedro Almodóvar, che lo dirigerà per altre 8 volte nel corso della sua lunga carriera.

Tra i film più famosi interpretati dall’attore ricordiamo La Maschera di Zorro, Philadelphia ed il pluripremiato Evita. Il trio di protagonisti si completa con Oscar Martinez, attore argentino che interpreta il ruolo del rigoroso Ivan Torres. Attore poliedrico ed impegnato Martinez si è aggiudicato la Coppa Volpi 2016 per la migliore interpretazione maschile nel film Il cittadino illustre.

Aka 7even ha una nuova fidanzata?/ Dopo Francesca Galluccio ha un nuovo amore?

La trama del film Finale a sorpresa: quando mettere insieme delle eccellenze non garantisce il risultato

Finale a sorpresa si incentra sulla storia dell’imprenditore Humberto Suarez, professionista non più giovane ma ancora in cerca di fama e prestigio: sogna di legare il proprio nome ad un’opera destinata ad entrare nella storia ed è disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo. Inizialmente si concentra sulla progettazione di un ponte avveniristico, ma poi ha un’idea migliore.

Perché non entrare nella storia realizzando un capolavoro cinematografico? Humberto decide così di lanciarsi in questo ambizioso progetto ed esige il meglio per poterlo realizzare: il romanzo di un premio Nobel, la regista più famosa e gli attori più talentuosi.

A Lola Cuevas eccentrica ed affermata regista, viene quindi affidato il compito di dirigere due stelle della recitazione, Félix Rivero e Ivàn Torres nei ruoli di Manuel e Pedro, ma il mix di talenti non potrebbe essere più esplosivo! Il divo di Hollywood Felix Rivero è un classico interprete del cinema impegnato, noioso e nevrotico, che si pone agli antipodi di Ivan Torres, superficiale e deregolato sia sul lavoro che nella vita privata.

Riusciranno queste due leggende a mettere da parte il proprio ego per dare vita al capolavoro voluto dall’incontentabile Humberto Suarez?