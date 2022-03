Finale Amici 2022, spunta la data ufficiale/ Gara di ascolti-tv con Eurovision 2022

Finale Amici 2022 vs. Finale Eurovision Song Contest 2022: habemus la data ufficiale di messa in onda!

L’anticipazione tv più virale del momento, tra quelle lanciate in queste ore dal beninformato Tv blog, preannuncia una gara di ascolti tv all’ultimo sangue nella prima serata di sabato 14 maggio 2022, quando cioè andrebbe in onda la finale Amici 2022. Stando allo spoiler in questione, la puntata finale del serale di Amici 2022 in corso, condotto da Maria De Filippi, si scontrerà con la finale degli Eurovision Song Contest 2022, che si terranno quest’anno -così come il talent- in Italia e più precisamente a Torino, sotto la conduzione di un trio d’eccezione: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Gli Eurovision Song Contest 2022, nel dettaglio, andranno in onda dal 10 al 14 maggio, quando è prevista la finale della competizione, e tra i concorrenti ammessi alla kermesse di risonanza internazionale vi è il duo reduce dalla vittoria di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, con il brano sanremese Brividi, che ha raggiunto la Top5 per gli streaming su Spotify Global, imponendosi come una delle cinque canzoni a registrare più ascolti su scala mondiale. Che Mahmood e Blanco -in rappresentanza dell’Italia – possano conquistarsi la vittoria dell’Eurofestival può dirsi più che probabile. E, in concomitanza con la finale dell’Eurovision, stando a quanto preannunciato in queste ore, si disputerebbe anche la finale Amici 2022, al 9° appuntamento del serale del talent avviatosi in tv lo scorso 19 marzo 2022. E se da una parte l’Eurovision nostrano punta tutto sul duo sanremese Mahmood e Blanco, dall’altra Amici punta sui talenti nel canto e nel ballo, tra i quali si è ad oggi distinto per diversi record raggiunti in carriera LDA al secolo Luca D’Alessio nonché figlio di Gigi D’Alessio.

Sembra chiaro, quindi, che le due finali, quella della kermesse canora e quella del talent sul canto e il ballo, potrebbero sfidarsi in una gara Auditel da prima serata nella tv made in Italy, all’ultimo sangue.

Le reazioni dell’occhio pubblico alla preannunciata gara Amici 2022 vs. Eurovision 2022

Nel frattempo, rispetto alla preannunciata gara di ascolti tv -che a quanto pare si disputerà in tv tra la Finale Amici 2022 e la Finale Eurovision 2022, l’opinione dell’occhio pubblico si divide tra le reazioni più disparate. Su Twitter, non a caso emergono diversi commenti degli utenti e c’è chi si ribella all’idea di doversi dividere tra le due programmazioni tv: “Maria ha un’autostima grande quasi quanto quella di Nunzio, per pensare di fare la finale la stessa sera degli Eurovision. A me sembra giusto… anche perché hanno scelto già i vincitori a tavolino… possiamo guardare la replica di Amici 2022 e gustarci l’Eurovision no?!”; ” Ma ci credo poco che Maria la mandi contro la finale dell’Eurovision, quando anche tutta l’attenzione della stampa e media sarà riversata li contro la finale dell’Eurovision?”; “Nessuno la guarderà, l’attenzione di tutti sarà su Rai Uno”; “A Maria conviene spostarla contro la finale dell’Eurovision””; “Ma chi se la guarda la finale di Amici? Io no di sicuro”; ” E invece la faranno proprio il 14, con la speranza di battere la concorrenza…”.

Finale di #Amici21 prevista per il 14 maggio, salvo cambiamenti ovviamente in diretta. Fonte: @tvblogit — AMICI NEWS (@amicii_news) March 30, 2022













