Finale Amici 21, come vedere finale in streaming video/ Da Mediaset a Witty tv, anche in replica

COME VEDERE LA FINALE DI AMICI 21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO?

Si conclude oggi Amici 21, un’altra edizione di uno dei talent show più longevi e amati. Oggi è in programma la finale del Serale di Amici 2022, dunque è importante sapere come guardare la puntata in diretta tv e in video streaming. Appuntamento alle ore 21:10 su Canale 5 per assistere alla sfida tra Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi, i sei finalisti di quest’anno. Non il sabato, come da tradizione, ma ciò in quanto ieri c’era la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, quindi si è scelto di far slittare la finale di Amici 2022 ad oggi, domenica 15 maggio.

Chi non potrà seguire in diretta tv la finale, può contare anche su quella streaming. Il Serale di Amici 21, infatti, è disponibile anche in streaming grazie alla piattaforma di Mediaset Infinity (cliccando qui). La si può raggiungere tramite pc, così come con un tablet o un dispositivo smartphone. Dunque, anche se non siete a casa o più semplicemente non avete a disposizione una tv per seguire la diretta tv della finale del programma di Maria De Filippi, avete delle soluzioni alternative altrettanto efficaci.

FINALE AMICI 21 IN REPLICA E SUI SOCIAL

La puntata finale di Amici 21 sarà disponibile anche in replica. Sarà visibile sui canali ufficiali Mediaset. Per riguardarla in tv, chi è in possesso di una smart tv può connettersi a Mediaset tramite l’apposita app, invece chi necessita di un dispositivo può usufruire di un Chromecast o di una Fire Stick per fare lo stesso. Ma tutte le puntate di Amici 2022 sono disponibili anche su Witty Tv, dove vengono caricate anche clip esclusive. Inoltre, sono disponibili qui anche i momenti salienti di ogni puntata, quelli più importanti e divertenti vissuti nella scuola di Maria De Filippi. Ma considerando che si tratta della finale di questa edizione, potrebbero essere condivisi col pubblico contenuti relativi, ad esempio, al vincitore o alla vincitrice. Il talent poi è anche social, dunque la finale di Amici 21 può essere seguita ad esempio via Twitter, attraverso l’hashtag #Amici21 con cui potete commentare la finale insieme agli altri telespettatori.

