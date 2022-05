Finale Amici 21, perchè stasera non va in onda?/ La decisione di Mediaset per evitare…

Amici 2022 non va in onda questa sera: lo slittamento voluto da Mediaset…

La finale di Amici 2022 non va in onda questa sera come stabilito inizialmente. La data è stata cambiata perché quella sera è prevista un’altra attesissima finale. La finale della 21esima edizione di Amici 21 sarà domenica 15 maggio 2022. La nona puntata non va in onda sabato 14 maggio. Il motivo consiste nella concomitanza della data con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 su Rai 1. Si tratta di una competizione musicale molto seguita che quest’anno viene registrata a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di posticipare la messa in onda della finale di Amici 21 per fare in modo che i due eventi non debbano concorrere l’uno contro l’altro. Una scelta decisamente giusta, dato che la finalissima del talent show di Maria De Filippi, avrebbe rischiato di perdere spettatori all’ultimo appuntamento.

Vincitore Amici 21, i finalisti 'svelano' chi è/ Le loro nomination: Sissi favorita

I fan del talent Amici 2022 non vedono l’ora di scoprire chi sarà eletto vincitore. Tuttavia la finale è stata posticipata. Tutti si aspettavano l’appuntamento per sabato 14 maggio, ma Mediaset ha cambiato programmazione all’ultimo. La nona puntata è stata posticipata a domenica 15 maggio e sarà in diretta tv. Gli allievi si sfideranno uno contro l’altro e non saranno più divisi in squadre. I finalisti sono i cantanti Alex, Sissi, Luigi, Albe e i ballerini Serena e Michele. In prime time, infatti, al posto del talent show di Maria De Filippi ci sarà spazio per la riproposizione di un film che occuperà la fascia oraria del prime time.

Dario Schirone Amici 21: "Dormivo in auto per ballare"/ "Celentano? Critiche inutili"

Chi vincerà nella finale di Amici 21? Il preferito è Luigi ma…

L’appuntamento con la finale di Amici 2022 è prevista per domenica 15 maggio quando si arriverà alla proclamazione del vincitore assoluto, che si porterà a casa il montepremi finale di quest’anno. Alla finale è prevista come ospite Alessandra Amoroso. I sei concorrenti ammessi alla finale sono Sissi, Alex, Luigi, Serena, Albe e Michele: tra di loro si nasconde il nuovo vincitore di questa ventunesima edizione che erediterà la coppa direttamente da Giulia Stabile, protagonista indiscussa della passata stagione del talent show Mediaset. Le anticipazioni sulla finale di quest’anno rivelano che, alcune manche previste nel corso di domenica sera saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche che saranno presenti in studio.

Anna Pettinelli lascia Amici?/ Possibile cambio in cattedra: un ex allievo...

Ma chi sarà il vincitore assoluto Amici 21? A pochi giorni ormai dalla finalissima, non mancano i pronostici su chi potrebbe trionfare al rush conclusivo. In testa alle preferenze spicca il cantante Luigi, super-favorito anche nei pronostici per le scommesse sul trionfatore di Amici 2022. Il cantante potrebbe avere la meglio su Alex, altro favorito di questa edizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA