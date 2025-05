Non si parla altro che di Amici 24 negli ultimi giorni dato che si avvicina la data della finale programmata per domenica 18 maggio 2025. La fine di un percorso lunghissimo dove gli allievi della scuola di Maria De Filippi si sono scontrati con le unghie e con i denti dimostrando di essere in grado di conquistare anche le classifiche radiofoniche. Ed è proprio questo che analizzeremo oggi, scoprendo chi è il cantante più ascoltato in streaming prima della finale di Amici 24.

Manca ormai solo una settimana prima di scoprire chi verrà incoronato come il miglior talento di Amici: domenica 18 maggio il programma di Maria De Filippi chiude i battenti con l’ultima sfida. E proprio in questi giorni, tutti stanno cercando di capire chi potrebbe essere il vincitore. In particolare gli occhi sono puntati sui cantanti, dato che in base allo streaming si hanno dati più tangibili che ci dicono chi è il più ascoltato e riprodotto tra gli artisti ancora in gara. Intanto, durante la serata di sabato 10 maggio andrà in onda la semifinale in cui tre allievi riceveranno la maglia oro.

Finale Amici 24, il cantante più ascoltato su Spotify

Passiamo ora a scoprire chi sta piacendo di più al pubblico di Amici 24 fra i tre cantanti che hanno pubblicato i loro inediti. Pochi giorni fa li hanno fatti sentire al pubblico ma per l’uscita ufficiale dei loro nuovi brani dovremo attendere il 23 maggio, appena dopo la finale del programma. In base alla classifica di Spotify rilasciata da Amici streams possiamo sapere chi è il cantante di Amici 24 che ha fatto più streaming. Pronti a scoprire chi potrebbe essere il vincitore annunciato?

Al terzo posto si classifica Trigno, che colleziona ben 229.710 ascoltatori su Spotify, un numero incredibile destinato a crescere sempre di più. Ma ha un degno avversario: Nicolò conquista il secondo posto con un numero assai maggiore, 286.242 ascoltatori, mentre prima in assoluto è Antonia, la più streammata dai fan con ben 358.561 ascoltatori su Spotify. Ancora una volta, la Nocca risulta essere un vero talento. Nulla però è ancora detto, dato che i voti della finale di Amici 24 potrebbero cambiare tutto.