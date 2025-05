La finale di Amici 24 andata in onda domenica 18 maggio ha riscosso enorme successo, soprattutto per il fatto che a vincere è stato il ballerino Daniele Doria, particolarmente amato dal pubblico di Canale 5. La scelta di mandarla in onda domenica è stata fatta poichè il sabato sera veniva trasmessa la finale dell’Eurovision 2025, evento troppo importante per andare in concorrenza con l’ultima puntata del talent della De Filippi. Domenica sera, però, andavano in onda le partite di Serie A dove giocavano squadre importanti del mondo del calcio.

Apparentemente, nessuna paura di concorrenza dato che solitamente chi segue Amici 24 non è lo stesso pubblico innamorato del calcio, anche se questo parallelismo nei palinsesti ha creato non pochi problemi durante la serata. Se Maria De Filippi si era inizialmente posta in modo tranquillo nei confronti della cosa chiedendo ad Amadeus di tenere tutti aggiornati sui risultati di Roma-Milan, c’è stata una frase di Antonia che non le è piaciuta affatto. Non solo, anche Lorella Cuccarini al posto di parlare di quello che stava succedendo in puntata, ha deviato il discorso parlando della sua squadra del cuore giallorossa.

Antonia fa infuriare Maria De Filippi ad Amici 24: “Dovresti pensare al canto”

Disastro annunciato durante la finale di Amici 24, dato che Antonia, premiata per la critica, si è accodata a tutti coloro che invece di pensare alla gara stavano commentando i risultati delle partite di Serie A. I giornalisti nella giuria hanno fatto lo stesso tirando in causa il Napoli, squadra della giovane cantante, la quale ha iniziato ad esultare dopo aver saputo di un calcio di rigore della sua squadra del cuore. A Maria De Filippi quel commento non è piaciuto, e scocciata ha intimato ad Antonia di pensare al canto. Eppure, la ragazza non ha capito che la conduttrice era chiaramente infastidita dai continui riferimenti alle partite, e appena ha finito di esibirsi, ha chiesto se il Napoli avesse fatto gol. Scocciata, la conduttrice non ha provato a consolare Antonia, la quale stava per piangere durante la sua esibizione.