Diretta finale Amici 24 e commento live: Francesco primo eliminato

Se lo scorso anno è stata una finalissima tutta al femminile, Amici 24 vede due ragazzi sfidarsi per il premio finale: l’ambita coppa oro. Trigno per il canto e Daniele Doria per il ballo si sfidano in un faccia a faccia fatto di cavalli di battaglia, che si concludono tra gli applausi e le urla entusiaste del pubblico in studio. Arriva quindi il momento fatidico della carta oro con il volto del vincitore che, a sorpresa, è proprio Daniele Doria. Il ballerino, in lacrime, ringrazia tutti gli addetti ai lavori, Maria De Filippi e, ovviamente, la sua maestra Alessandra Celentano. Infine, dedica la vittoria alla sua famiglia che lo ha sempre supportato tra sacrifici e soddisfazioni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

TRIGNO O DANIELE, CHI È IL VINCITORE DI AMICI 24?/ Trionfa il ballerino di Celentano: "Ce l'ho fatta!"

Trigno e Daniele in finalissima, fuori Antonia e Alessia

Trigno e Daniele Doria sono i vincitori della categoria canto e della categoria ballo di Amici 24 e si giocano la finalissima di questa edizione. Ne escono dunque sconfitte le due donne in gara: Antonia Nocca e Alessia Pecchia, entrambe in lacrime per l’uscita di scena ma felici del percorso fatto. Per la ballerina, in particolare, non è arrivato alcun contratto lavorativo con compagnie esterne ma la proposta di Maria De Filippi di essere la nuova professionista di ballo latino di Amici. Proposta che Alessia ha accettato tra le lacrime. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VINCITORE AMICI 2025, CHI È? DANIELE DORIA!/ Battuto il favorito Trigno: "Dedico la coppa alla mia famiglia"

Francesco Fasano è il primo eliminato di Amici 24

La finale di Amici 24 ha avuto inizio con la sfida tra i tre ballerini finalisti: Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. Il televoto ha deciso, alla fine di quattro esibizioni per ogni concorrente, chi sono i due che proseguono la corsa alla vittoria e chi, invece, è il primo eliminato di questa edizione. Il nome del primo eliminato è quello di Francesco Fasano, il che dà a Daniele e Alessia la possibilità di giocarsi l’ultima chance per continuare per la vittoria del programma.

Per Francesco Fasano sono però arrivate cinque proposte lavorative, “Sei quello che ne ha di più”, ha annunciato Maria De Filippi al ballerino. Per Francesco una borsa di studio dalla compagnia Complexions a New York; un contratto di due mesi da solista per la prossima stagione per il Balletto del Sud; un contratto da solista da settembre 2025 col Ballet de Barcelona e un contratto a chiamata diretta con il Teatro dell’Opera di Roma. Infine, Maria De Filippi ha proposto a Francesco un posto da professionista ad Amici 24.

PREMI FINALE AMICI 2025, QUALI SONO E VINCITORI/ Critica premia Antonia, Trigno conquista le radio

Amici 24, anticipazioni finale serale 2025

Oggi 18 maggio 2025 va in onda la finale di Amici 24. A partire dalle 21.30 su Canale 5, Maria De Filippi conduce l’ultima puntata del serale di questa edizione del celebre talent totalmente in diretta. La finale è, infatti, l’unica puntata non registrata, perché a decidere chi sarà il vincitore sarà il pubblico a casa attraverso il televoto. La giuria – composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio – non avrà dunque alcun potere decisionale questa sera, ma sarà comunque in studio in qualità di ospite.

Così come saranno in studio anche tutti i professori di Amici 24, ma soltanto in qualità di pubblico. I cinque finalisti concorreranno per il premio finale ognuno per proprio conto, esibendosi nelle performance provate in quest’ultima settimana. Non mancheranno però ospiti musicali, ed è molto probabile che si tratti della vincitrice di Amici dello scorso anno, Sarah Toscano, che non solo ripoterà la coppa, ma si esibirà in studio nel suo ultimo singolo.

Come funziona la finale di Amici 24: anticipazioni, sfide e vincitori

Come detto, sono cinque i concorrenti che si giocano la vittoria di Amici 24. Tre sono ballerini, e parliamo di Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano; due sono cantanti: Trigno e Antonia Nocca. Il funzionamento della finale è differente rispetto alle altre puntate. Salvo cambiamenti decisi per questa edizione, la puntata dovrebbe seguire il format dello scorso anno. Il che significa che cantanti e ballerini si sfideranno tra loro e il vincitore di ogni categoria concorrerà per la vittoria finale.

È dunque molto probabile che la gara inizierà con la sfida tra i tre ballerini, sfida alla fine della quale ci sarà tra un primo eliminato. Rimasti in due, torneranno a sfidarsi per scoprire, infine, chi è il vincitore di categoria; stessa cosa accadrà per i due cantanti. Il vincitore della categoria canto e quello della categoria ballo si sfideranno poi in finalissima, per decretare il vincitore assoluto di Amici 24.

Come seguire la finale di Amici 2025 in diretta streaming

In studio, oltre agli ospiti già detti, ci sarà poi un vasto gruppo di giornalisti che rappresenterà la sala stampa adibita ad assegnare, alla fine della finale di Amici 24, il premio della critica.

Ricordiamo che la finale di Amici 24 va in onda in diretta su Canale 5 ma è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Play (cliccando qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.