Finale Ballando con le Stelle 2021, vincitore e pagelle/ Lucarelli ‘vendetta’ su Morgan, Arisa trionfa ma..

Si chiude un’altra edizione di Ballando con le Stelle e ovviamente il verdetto finale fa discutere. Vince Arisa, insieme al suo giovane maestro Vito Coppola. Un verdetto tanto scontato quanto contestabile. La cantautrice non è di certo stata la migliore del programma di Milly Carlucci, ma ha saputo colmare le lacune tecniche con grande abilità. La love story con Vito ha giocato a suo favore, oltre ai messaggi lodevoli che ha comunicato di volta in volta. Tutto molto carino, ma un po’ tropo scontato. VOTO 7. Se parliamo di percorso e di abilità tecniche, Bianca Gascoigne meriterebbe almeno due voti in più. Continuiamo a pensare che non sia il massimo in termini di coinvolgimento, ma è stata sicuramente una delle ballerine più convincenti di quest’edizione. VOTO 8 -. Sabrina Salerno e Samuel Peron, fuori dai primi due posti, è un qualcosa che sicuramente stride con quanto visto nell’intera stagione. Così come stride l’eliminazione di Morgan proprio nella penultima manche contro Arisa.

Sabrina Salerno ha condotto un ottimo percorso e nella finale di Ballando con le Stelle 2021 ha portato la sua sensualità e le sue performances ad un livello superiore. VOTO 8+ per la cinquantenne genovese, protagonista in tutti sensi. E si vola ad alti livelli anche con Morgan e Alessandra Tripoli. Tecnicamente meno perfetti di Sabrina Salerno, ma molto più creativi e profondi. D’altra parte Morgan è un artista con la A maiuscola e avrebbe meritato un piazzamento migliore, proprio come Sabrina. La finale secca, a nostro avviso, avrebbe avuto più senso con loro protagonisti. VOTO 9 all’appassionante percorso di Morgan. Voto 4, invece, a Selvaggia Lucarelli, che ha dato l’impressione di non riuscire a valutare oggettivamente la sfida Morgan-Arisa, contribuendo all’eliminazione del cantautore. Questione di vecchie ruggini?

