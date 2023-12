Finale Ballando con le Stelle, Mariotto: “Lucrezia e Lorenzo hanno già vinto”/ “Wanda Nara la più brava”

Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le Stelle, è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. La prima domanda ha riguardato il Natale, che è sempre più vicino, e precisamente quale regalo non vorrebbe mai ricevere: “Mi accorgo quando i regali sono riciclati, preferisco non ricevere niente perchè è offensivo. Cosa non voglio? Il conformismo che dilaga, il buonismo, non ne posso più”.

Giovanni Terzi: “Ballando esperienza per fisico e mente”/ “Nozze con Simona Ventura perchè...”

Parlando poi della finale di Ballando con le Stelle, in programma questa sera in diretta su Rai Uno, Guillermo Mariotto ha spiegato: “Lucrezia e Lorenzo Tano sono i vincitori assoluti, hanno trovato amore, divertimento e il resto, se la sono goduta in maniera bella, capovolgendo tutte le aspettative, perchè lui è un principe, un cavaliere, distaccato, amoroso, romantico, ingenuo, tenero. Chi balla meglio? Wanda Nara, è una partita argentina-Italia, senza dimenticarsi di Simona Ventura… dipenderà tutto dalle votazioni. La verità è che Wanda Nara balla mentre gli altri eseguono i passi”.

Ivan Zazzaroni: “Simona Ventura è cambiata a Ballando con le stelle…”/ “In finale con Wanda Nara…”

GUILLERMO MARIOTTO: “OSSINI A BALLANDO? SAREBBE LA VITTIMA PERFETTA”

In collegamento anche Massimiliano Ossini che a proposito della finale di Ballando con le Stelle, spiega: “Tifo Simona Ventura, ma Wanda Nara balla benissimo, poi c’è Teo… secondo me potrebbe vincere Ventura”. Guillermo Mariotto ha ripreso la parola: “Ossini a Ballando? Sarebbe divino, una vittima perfetta”.

L’ospitata di Massimiliano Ossini è stata occasione anche per parlare del ritorno in tv di Linea Bianca, show che conduce da 10 anni: “La prima puntata la ricordo con più piacere, quando ho raggiunto la vetta dell’Adamello. In questi dieci anni Linea Bianca si è trasformata, raccontando le storie di montagna, tutti quegli eroi che vivono sopra i 600 metri e che raggiungo spesso delle zone che non hanno internet, sono delle nuove comunità. Abbiamo avuto la fortuna di immortalare i ghiacciai, si può fare un confronto negli ultimi dieci anni, un bel database per la Rai”. Sul finale di trasmissione è arrivata in studio a Uno Mattina in Famiglia, Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony: “Io scrivevo due lettere all’anno a papà e una delle due a Natale, gli scrivevo tutto ciò che sentivo e provavo visto che a parole avevamo un po’ di difficoltà. A quale canzone di papà sono più legata? Riderà, era la sua canzone preferita che all’inizio non voleva cantare perchè la considerava troppo melodica, poi è stato un successo clamoroso”.

Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2023?/ Wanda Nara super favorita: cosa dicono i bookmakers

© RIPRODUZIONE RISERVATA