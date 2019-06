Finale Champions League 2020/ Dove e quando si gioca: appuntamento a Istanbul

La finale della Champions League 2019-2020 si giocherà sabato 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk di Istanbul. Oggi è il giorno della finale Tottenham Liverpool, derby inglese al Wanda Metropolitano di Madrid, ma naturalmente già si sa la sede della prossima finale di Champions League e ai tifosi rossoneri il nome avrà fatto venire qualche brivido. Lo stadio Ataturk di Istanbul è infatti l’impianto in cui il 25 maggio 2005 si giocò la storica finale di Champions tra Milan e Liverpool che vide la clamorosa vittoria dei Reds, vincitori ai calci di rigore dopo essere andati sotto per 3-0 nel primo tempo a causa del gol di Paolo Maldini e della doppietta di Hernan Crespo, passivo però rimontato nella ripresa in soli sei minuti con i gol di Steven Gerrard, Vladimir Smicer e Xabi Alonso prima dei miracoli di Jerzy Dudek, ancora un incubo per i cuori rossoneri. La sede scelta per la finale di Europa League 2020 è invece Danzica, in Polonia, mentre ricordiamo che Istanbul ospiterà la Supercoppa europea di quest’anno, ma al Vodafone Park.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2020: LA SEDE

Lo Stadio olimpico Ataturk, dedicato al padre della Turchia moderna dopo la fine dell’Impero Ottomano causato dalla Prima Guerra Mondiale, si trova alla periferia di Istanbul. Costruito dal 1998 e inaugurato il 13 dicembre 2001, è costato 130 milioni di lire turche. Si tratta dello stadio turco più capiente con i suoi 75.145 posti a sedere. Nel 2005 ha già ospitato la finale di Champions League tra Milan e Liverpool, mentre il 24 maggio 2018 il Comitato esecutivo UEFA ha designato l’impianto come sede della finale della UEFA Champions League 2019-2020. Da notare che nel corso degli anni allo stadio Ataturk hanno giocato l’Istanbul B.B., il Galatasaray e il Besiktas, ma sempre come sede temporanea. Lo stadio Ataturk infatti è un impianto splendido ma una sorta di cattedrale nel deserto, in piena periferia e lontano dal cuore pulsante di Istanbul, per cui nessuna squadra della metropoli ha voluto abbandonare il proprio stadio in città. All’Ataturk restano i grandi eventi, come ad esempio proprio una seconda finale di Champions League in Turchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA