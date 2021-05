Finale Champions League 2022/ Dove e quando si gioca? La Uefa ha scelto…

Dove si giocherà la prossima finale di Champions League 2022? Stasera a Porto (sede nominata in extremis a causa dei problemi ancora legati alla pandemia di Covid) avremo l’ultimo atto di questa stagione con la finale Manchester City Chelsea, secondo derby inglese negli ultimi tre anni, ma naturalmente la Uefa si è già portata avanti e dunque possiamo già dire molto anche sull’atto finale della prossima edizione della Uefa Champions League 2021-2022, alla quale per l’Italia parteciperanno i campioni nazionali dell’Inter, il Milan che vi torna dopo vari anni di assenza, la splendida Atalanta per il terzo anno consecutivo, infine la Juventus se non vi saranno sanzioni per il caso Superlega. Andiamo allora a curiosare su quello che succederà fra un anno: naturalmente non si può dire moltissimo ma – salvo imprevisti a cui ci siamo dolorosamente abituati nelle ultime due edizioni – sappiamo già sia la data sia la sede. La prossima finale di Champions League si giocherà infatti sabato 28 maggio 2022 presso lo stadio Krestovsky di San Pietroburgo, in Russia – noto anche come Gazprom Arena per ragioni di sponsorizzazione.

Probabili formazioni Manchester City Chelsea/ Quote, il finto centravanti

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2022: SI GIOCA A SAN PIETROBURGO

Dunque sarà San Pietroburgo ad ospitare la finale di Champions League 2022 fra esattamente un anno meno un giorno, cioè sempre nell’ultimo sabato di maggio che tendenzialmente è la data preferita per la finale della Uefa Champions League. Possiamo allora dire qualcosa di più sullo stadio Krestovsky, che è l’impianto utilizzato normalmente dallo Zenit San Pietroburgo. Si tratta di uno stadio recentissimo, perché è stato costruito in vista dei Mondiali 2018. Già l’anno precedente San Pietroburgo ospitò quattro partite della Confederations Cup 2017, compresa la finale vinta per 1-0 dalla Germania contro il Cile, mentre ai Mondiali il Krestovsky fu sede di ben sette partite, tra cui la semifinale Francia Belgio (1-0) e la finale per il terzo posto Belgio Inghilterra (2-0). Non è tutto: infatti San Pietroburgo sarà anche una sede degli Europei di questa estate e ospiterà la bellezza di sette partite, comprese quelle che si sarebbero dovute giocare a Dublino, che ha però rinunciato a causa del Covid, dunque qui si giocheranno sei match della fase a gironi più un quarto di finale. Ciliegina sulla torta, la finale di Champions League 2022…

LEGGI ANCHE:

Pronostico Manchester City Chelsea/ Rossi: "De Bruyne uomo match!" (esclusiva)Vincitore Champions League/ Pronostico, quote e previsioni sulla finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA