Finale Champions League 2023: quando e dove si gioca?/ Data e stadio

Lo sport è dai più considerato una sorta di metafora della vita: tappe, percorsi e traguardi da raggiungere, non senza sconfitte e tanta voglia di rialzarsi. Il calcio è un manifesto di tali aspetti agonistici ed esistenziali soprattutto in riferimento al concetto di ambizione. Tra le occasioni più imminenti e che possono valere un’intera stagione o storia primeggia la Champions League; da sempre considerata la competizione per eccellenza, il punto più alto per un blasone internazionale. La stagione 2022/2023 è a 180′ minuti dalla finale, divisi per due partite.

La finale di Champions League 2023 attende ancora due verdetti fondamentali: Inter e Milan da una parte, Real Madrid e Manchester City dall’altra. Due match validi per le semifinali di ritorno e che decreteranno quelle che saranno le due squadre pronte ad accedere alla finalissima dell’edizione 2023 della Coppa dei Campioni. L’Inter parte dal vantaggio dell’andata, fissato sul 2-0 ai danni del Milan. L’altra finalista della Champions League 2023 sarà invece definita dallo scontro epico tra il Real Madrid e il Manchester City fermi sull’1-1 dell’andata.

Finale Champions League 2023, appuntamento al 10 giugno ad Istanbul: il precedente tra Liverpool e Milan

In attesa di conoscere quali saranno le due squadre che si affronteranno senza esclusione di colpi, sono invece note alcune informazioni cruciali in riferimento alla prossima finale di Champions League 2023. Partiamo dal giorno: appuntamento al prossimo 10 giugno alle ore 21.00. L’ultimo atto della Coppa dei Campioni chiuderà di fatto l’annata del calcio che conta: per l’Europa League e la Conference League la data della finale è infatti fissata rispettivamente per il 31 maggio e 7 giugno.

Per quanto concerne invece lo stadio e la città che ospiteranno la prossima finale di Champions League 2023, sarà lo storico Ataturk Olympic Stadium di Istanbul (Turchia) ad avere l’onore di essere il teatro dell’ultimo atto della Coppa dei Campioni. La scelta colpisce certamente i nostalgici; è infatti la seconda volta che la struttura ospita una finale della massima competizione europea. La prima volta risale allo storico scontro tra Liverpool e Milan nell’edizione 2004/2005, culminato con la clamorosa rimonta dei Reds ai danni dei Rossoneri. Lo stadio Ataturk Olympic Stadium metterà a disposizione tutti i 75mila posti dell’impianto per la finale di Champions League 2023 con la vendita dei biglietti iniziata già lo scorso mese di aprile.











