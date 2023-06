FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2024/ Quando e dove si gioca: a Wembley l’ultimo atto del vecchio format

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2024: A WEMBLEY L’ULTIMO ATTO DEL VECCHIO FORMAT

Nel 2024 si giocherà l’ultima finale di Champions League con il format che ormai conosciamo bene. Dopodiché cambierà tutto: gli otto gironi da quattro squadre verranno sostituite da un unico raggruppamento formato da trentasei club che giocheranno otto partite con avversarie scelte tramite un sorteggio. Le prime otto di questa maxi-classifica si qualificheranno diraettamente agli ottavi di finale mentre chi si piazzerà tra il nono e il ventiquattresimo posto dovrà disputare uno spareggio. L’obiettivo di questa rivoluzione è aumentare il numero complessivo di incontri e poter vendere ai media un prodotto ancora più appetibile di quello odierno. Ecco perché l’ultimo atto del più importante torneo continentale della UEFA, a prescindere dalle formazioni che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie è destinato a entrare nella storia, e non soltanto perché si disputerà a Wembley, dove due anni fa l’Italia vinse l’europeo battendo i padroni di casa dell’Inghilterra… {agg. di Stefano Belli}

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2024: QUANDO SI GIOCA IL PROSSIMO ANNO?

Oggi si disputa la finale di Champions League allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul naturalmente tra Inter e Manchester City, ma potrebbe sorgere la legittima curiosità di scoprire quali saranno la sede e la data della finale di Champions League 2024. Scopriamo innanzitutto che la partita più attesa dell’anno a livello di club sarà fissata per sabato 1° giugno 2024, dunque una settimana prima rispetto ad oggi, perché senza Mondiali di mezzo il programma della prossima stagione sarà più “normale”. Questa finale assegnerà il titolo della UEFA Champions League 2023–2024, che sarà l’edizione numero 69 della competizione e già la trentaduesima da quando la Coppa dei Campioni è stata ridenominata appunto Champions League.

Possiamo allora annunciare anche il luogo della finale di Champions League 2024, che si svolgerà presso lo stadio di Wembley a Londra, un impianto leggendario che ha scritto la storia del calcio. Londra in verità aveva ottenuto l’organizzazione non della finale di Champions League 2024, bensì quella di quest’anno, perché è il 2023 l’anno del centenario del “primo” Wembley (quello attuale è stato inaugurato nel 2007), ma i cambiamenti avvenuti a partire dal 2020 a causa del Covid hanno infine imposto il passaggio della finale di Champions League a Wembley al 2024.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2024: DOVE SI GIOCA L’ANNO PROSSIMO?

La finale di Champions League 2024 sarà l’ennesimo capitolo di una storia già leggendaria a Wembley. Considerando “solo” lo stadio nuovo, spiccano già ben altre due finali, cioè quella vinta dal Barcellona contro il Manchester United nel 2011 e il trionfo del Bayern Monaco nel derby tedesco contro il Borussia Dortmund nel 2013, ma naturalmente è doveroso anche ricordare la finale degli ultimi Europei con la meravigliosa vittoria ai calci di rigore dell’Italia di Roberto Mancini contro i padroni di casa dell’Inghilterra (in totale furono otto le partite di Euro 2020 giocate a Wembley) ed inoltre le finali del torneo di calcio sia maschile sia femminile alle Olimpiadi di Londra 2012 e la finale degli Europei di calcio femminile 2022. Infine, Wembley ospita tutti gli anni le finali di tutte le Coppe inglesi, quindi FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield.

Questi eventi annuali naturalmente erano a Wembley fin dai tempi del “vecchio” stadio, che a sua volta può aggiungere altre cinque finali di Coppa dei Campioni/Champions League negli anni 1963 (con vittoria del Milan), 1968 (Manchester United), 1971 (Ajax), 1978 (Liverpool) e 1992 (Barcellona battendo la Sampdoria). La finale di Champions League 2024 sarà complessivamente la nona in Inghilterra perché sarà l’ottava a Wembley ma dobbiamo naturalmente ricordare anche il derby italiano vinto all’Old Trafford di Manchester nel 2003 dal Milan contro la Juventus. Il vecchio Wembley ospitò naturalmente anche i Mondiali 1966 e gli Europei 1996, ma adesso non pensiamo troppo in là: l’attualità ci porta a Istanbul oggi…

