FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2026: DOVE E QUANDO SI GIOCA LA PROSSIMA EDIZIONE?

Dove e quando si giocherà la finale Champions League 2026? È una domanda che molti potrebbero farsi nel giorno della finale 2025, anche se naturalmente i pensieri dei tifosi dell’Inter sono tutti rivolti all’atto decisivo per il titolo di campioni d’Europa all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain. Tutti gli altri però possono già sognare di prendere un appuntamento l’anno prossimo: anche in quel caso sarà l’ultimo sabato di maggio e allora segnaliamo subito che la data da segnare in calendario sarà quella del 30 maggio 2026.

La sede sarà invece la città di Budapest, quindi si giocherà nella capitale dell’Ungheria e nello specifico naturalmente nel suo stadio più importante, cioè la Puskas Arena, impianto intitolato alla leggenda del calcio magiaro di tutti i tempi. La finale Champions League 2026 quindi sarà certamente in campo neutro, mentre stavolta sarebbe stata una possibilità concreta avere in lizza i padroni di casa del Bayern Monaco, che però sono stati eliminati ai quarti di finale dai nerazzurri nel cammino dell’Inter verso il ritorno in Baviera di stasera.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2026 A BUDAPEST: LO STADIO PUSKAS ARENA

Andiamo allora a presentare meglio lo stadio Puskas Arena, sede della finale Champions League 2026. Innanzitutto dobbiamo ricordare che si tratta di un impianto molto moderno, costruito a partire dal 2017 e inaugurato il 15 novembre 2019 al posto del precedente stadio che sorgeva nello stesso luogo ed era già intitolato a Ferenc Puskas. La storia della nuova Puskas Arena è quindi breve, ma già interessante: detto che ogni anno ospita la finale della Coppa d’Ungheria, c’è già un discreto elenco di partite internazionali di cui tenere conto, a partire dalla Supercoppa Europea 2020 vinta dal Bayern Monaco sul Siviglia.

La Puskas Arena fu però pensata soprattutto per gli Europei 2020, poi slittati al 2021: era l’edizione itinerante in molte città del continente e Budapest ospitò quattro partite, cioè tre della fase a gironi (di cui due dell’Ungheria) e un ottavo di finale. A proposito di Nazionali, è ovviamente lo stadio di riferimento per le partite casalinghe dell’Ungheria, compreso il successo per 0-2 dell’Italia in Nations League nel 2022, ma dobbiamo ricordare che questa non sarà la prima grande finale alla Puskas Arena, che ha già ospitato infatti la finale della Europa League 2022-2023, con la vittoria del Siviglia ai rigori contro la Roma. Sarà più fortunata per l’Italia la finale Champions League 2026? Prima però c’è da pensare a oggi…