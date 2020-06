Finale Champions League/ Christillin: “Si giochi a Lisbona”, si candida anche Madrid

Pubblicità

Sono giorni bollenti per il calcio europeo: entro la prossima settimana infatti il Comitato Esecutivo della UEFA dovrà decidere della ripartenza del calcio sul continente come pure della Finale della Champions League, che pare cercare ancora una sede, dopo il presunto passo indietro fatto nei giorni da Istanbul. Già nei giorni scorsi si è parlato a lungo dell’ipotesi di spostare tutta la fase finale del principale torneo europeo a Lisbona: su questo molte conferme ci erano arrivate dalla stampa tedesca e altre ce ne arrivano da fonti un po’ più ufficiali, come dal membro della UEFA al Consiglio Fifa Evelina Christillin, che oggi intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La nota dirigente ha infatti in tal senso affermato: “Giocare tutta la stagione di Champions League a Lisbona sarebbe una decisione auspicabile, non dipende solo da me, ma a me piacerebbe anche perchè è una città affascinante ha stadi pronti e disponibili per ospitare la fase finale della manifestazione. Non so se verrà scelta, ma sicuramente concentrare tutte le gare in un solo posto logisticamente sarebbe la soluzione ideale”. E parlando sempre della finale della Champions League, la stessa Christillin ha pure aggiunto che : “Ho un sogno per quanto riguarda la finale di Champions League, mi piacerebbe una finale tutta italiana tra la Juventus ed il Napoli. E’ un mio desiderio, speriamo possa accadere”.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE: ANCHE MADRID SI CANDIDA

Ma pure non è solo Lisbona a candidarsi ad ospitare la finale della Champions League 2019-20 che pure occorrerà solo a porte chiuse, come è facile immaginare. Pare infatti, come ci riporta il Corriere dello sport, che pure la città di Madrid si sarebbe candidata ad ospitare questo big match, e ovviamente tutta la fase finale del torneo. Anzi come riferito da 13tv e ripreso da Marca, lo stesso sindaco di Madrid Jose Luis Martinez Almeida avrebbe portato avanti la sua candidatura. Il primo cittadino ha infatti affermato: “So che ci sono discussioni in merito e posso dire che Madrid è pronta, ci sono le condizioni di sicurezza e le infrastrutture per ricevere un evento così importante. Ospitare la finale di Champions sarebbe un bel messaggio, la dimostrazione che nonostante il dramma che ha vissuto, Madrid non si arrende e riparte”. Ovviamente l’ultima parola sarà della UEFA che si riunirà il prossimo 17 giugno: staremo a vedere.



