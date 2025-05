FINALE CONFERENCE LEAGUE 2026: DOVE SI GIOCA LA PROSSIMA EDIZIONE?

Dove si giocherà la finale Conference League 2026? È una domanda di attualità anche nella serata dell’ultimo atto stagionale, come noto a Breslavia Betis e Chelsea si contendono la quarta edizione della competizione Uefa e lo faranno a Breslavia, ma la federazione europea ha già reso nota la sede delle prossime due finali e dunque quello che ci interessa ora è parlare dello stadio in cui avrà luogo la finale del 2026. Possiamo iniziare con il dire che la data sarà quella del 27 maggio: ancora di mercoledì e, di fatto, la stessa settimana rispetto a quest’anno.

La sede della finale sarà invece Lipsia, e dunque la Red Bull Arena: è stata inaugurata nel 2004 e ha sostituito il Zentralstadion, di cui ha mantenuto il nome fino al 2010. Naturalmente, si tratta della casa del Lipsia che dal 2016 ha conquistato la promozione in Bundesliga e ha anche fatto strada in Europa, raggiungendo la semifinale di Champions League anche se nel corso di questa stagione ha deluso le aspettative, facendo malissimo nel super girone e venendo eliminata senza appelli. Ora scopriamo qualcosa in più sulla sede della finale Conference League 2026.

FINALE CONFERENCE LEAGUE 2026 A LIPSIA

Sarà dunque la Red Bull Arena di Lipsia a ospitare la finale Conference League 2026: sarà la prima volta nella storia per l’ultimo atto di una competizione europea, fino a questo momento l’ex Zentralstadion era stato teatro di alcune partite dei Mondiali 2006 (tra cui l’ottavo di finale Argentina Messico) e degli ultimi Europei, ad esempio è stato a Lipsia che l’Italia ha pareggiato all’ultimo secondo la partita contro la Croazia che chiudeva il girone eliminatorio, gli azzurri si sono così qualificati agli ottavi anche se poi è stata immediatamente eliminata dalla Svizzera.

Un’altra curiosità è quella legata proprio alle finali di Conference League: sarà il quarto Paese diverso a ospitare l’ultimo atto, la Roma ha trionfato a Tirana mentre la Fiorentina ha perso le sue due finali a Praga e Atene. Quest’anno per la prima volta non ci sarà la presenza di una squadra italiana, visto che i viola sono stati eliminati in semifinale; Betis e Chelsea si affrontano a Breslavia, mentre sappiamo già che nel 2027 la finale Conference League sarà alla Vodafone Arena di Istanbul, che dunque farà un ideale bis visto che l’anno precedente ospiterà, come abbiamo già detto, la finale di Europa League.