Finale Coppa del Re a porte aperte?/ Spagna, richiesta di Athletic e Real Sociedad

La finale di Coppa del Re 2019-2020 si giocherà a porte aperte; almeno, questa è la decisione al momento ufficiale delle due società, che si sono messe d’accordo con la federazione spagnola e hanno concordato di richiedere la presenza del pubblico per quello che sarà un avvenimento storico. Non solo: le due società hanno anche richiesto che la partita rientri a tutti gli effetti nei crismi della competizione ufficiale, dunque con assegnazione del titolo e partecipazione conseguente all’Europa League. Le due società interessate sono naturalmente Athletic Bilbao e Real Sociedad; sarà dunque una finale tutta basca e chiaramente le due tifoserie sperano di esserci, e i club vogliono la loro presenza. Il prossimo venerdì la RFEF dovrà però trovare un accordo per la modifica del calendario: al momento, non ci sono indicazioni circa la data della finale.

FINALE COPPA DEL RE A PORTE APERTE?

Come sappiamo, anche in Spagna il calcio è fermo: per ora comunque sono arrivate notizie positive in merito alla ripartenza e la Liga si dovrebbe giocare e concludere. Barcellona e Real Madrid si giocheranno il titolo, ma nella coppa nazionale il derby basco sta già facendo venire l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati. I biancorossi negli ultimi anni hanno partecipato alla finale di Coppa del Re, perdendola sia nel 2012 che nel 2015 contro il Barcellona; l’ultima apparizione dei biancoblu è invece quella del 2006, ma ad avere la meglio era stato l’Espanyol. L’Athletic, ultimo successo nel 1984, è ancora oggi secondo nell’albo d’oro con 23 trofei, alle spalle degli immancabili blaugrana, mentre la Real Sociedad ha festeggiato solo due volte ma è riuscito a farlo per l’ultima volta dopo i grandi rivali, ovvero nel 1987 quando ha sconfitto l’Atletico Madrid.

Per la prima volta nella storia le due squadre si affronteranno in una partita che vale l’assegnazione del titolo; la finale di Coppa del Re 2020 è stata fissata al La Cartuja di Siviglia, un impianto che oggi nessuna delle due squadre della città andalusa utilizza ma che era stato teatro della finale di Coppa Uefa 2003, quella in cui il Porto di José Mourinho aveva battuto il Celtic ai tempi supplementari, grazie alla doppietta del brasiliano Derlei e al gol di Dmitry Alenichev, visto in Italia con le maglie di Perugia e Roma. Adesso si corre contro il tempo: la priorità come sappiamo è del campionato e poi bisognerà chiudere Champions ed Europa League, qui però stiamo parlando di una partita secca che si potrebbe piazzare facilmente nel calendario, anche perché nessuna delle due squadre avrà impegni europei da onorare. Dunque, staremo a vedere quello che deciderà la federazione: al momento giocare con il pubblico è escluso, probabile che si debba aspettare agosto se non addirittura settembre.



