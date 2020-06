Finale Coppa Italia 2020/ Dove e quando si gioca? Data, orario e stadio

Pubblicità

Il calcio italiano, dopo la lunga pausa dettata dalla pandemia di Coronavirus, riparte con la Coppa Italia 2020, che vivrà fra oggi e domani le sue due semifinali e poi già mercoledì 17 giugno proporrà la finale, naturalmente tra le due squadre che avranno la meglio stasera in Juventus Milan e domani sera in Napoli Inter. D’altronde non c’è davvero tempo da perdere, se si considera che in seguito ci saranno ancora ben 13 giornate del campionato di Serie A (recuperi compresi) da disputare necessariamente entro domenica 2 agosto.

Il calendario di conseguenza è davvero compatto e questo imporrà ben poco riposo a squadre reduci da una lunghissima inattività e che invece ora saranno costrette a giocare ogni tre giorni. Come già accennato, dunque, l’appuntamento con la finale di Coppa Italia 2020 sarà fissato per mercoledì 17 giugno alle ore 21.00, quando avrà luogo il fischio d’inizio della partita che assegnerà il trofeo e la coccarda tricolore della Coppa Italia e che sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Uno.

FINALE COPPA ITALIA 2020: QUANDO E DOVE?

La trasmissione televisiva in chiaro della finale di Coppa Italia 2020 sarà molto importante, dal momento che allo stadio Olimpico di Roma (ormai da diversi anni sede fissa della finale) non potrà accedere alcun tifoso, in ossequio alle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus, che imporranno la disputa sempre a porte chiuse e dunque senza spettatori delle partite di calcio nella parte finale della stagione 2019-2020, una annata che passerà suo malgrado alla storia.

Pubblicità

Mercoledì 17 giugno dunque la finale di Coppa Italia si giocherà a Roma, ma questa diventa una informazione puramente tecnica per tutti i tifosi, che non potranno recarsi nella Capitale per tifare la propria squadra del cuore e spingerla verso la conquista della Coppa Italia 2020. Prima di pensare alla finale, tuttavia, resta naturalmente da stabilire quali saranno le squadre che la giocheranno: parola dunque alle semifinali, che ci terranno compagnia fra oggi e domani sera…



© RIPRODUZIONE RISERVATA