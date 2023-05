Finale Coppa Italia 2023: perchè i palloni verranno messi in una teca?/ L’iniziativa

Finale di Coppa Italia 2023: ecco cosa c’è dietro il “rituale” dei palloni nella teca

Cresce l’attesa per quello che sarà il match di questa sera tra Inter e Fiorentina, valido per la finale di Coppa Italia 2023. Lo scontro diretto tra nerazzurri e viola vale un nuovo trofeo da aggiungere in bacheca, oltre che una buona fetta di stagione in attesa dei verdetti europei. L’incontro avrà luogo allo Stadio Olimpico alle ore 21 e sarà caratterizzato da una curiosità già vista nel corso di questa stagione. I palloni della sfida saranno infatti presi in custodia e inseriti in una teca, ma non tutti conoscono i motivi dietro questa scelta bizzarra.

Come anticipato, lo scontro tra Inter e Fiorentina per la finale di Coppa Italia 2023 incuriosisce per un dettaglio che non riguarda direttamente quello che sarà il risultato del confronto. Come riporta Fanpage, i palloni che saranno utilizzati dalle due squadre verranno chiusi in una teca posta a bordo campo e successivamente verranno messi all’asta sulla nota piattaforma socios.com a completa disposizione degli appassionati di calcio e non solo.

Finale di Coppa Italia 2023: i goal della partita saranno “impressi” nei palloni e messi all’asta

La scelta di inserire i palloni in una teca per poi cederli all’asta è una circostanza consolidata nel corso di questa stagione calcistica. Diverse sono state le competizioni e le sfide condite da questo rituale e dunque accadrà anche in occasione della finale di Coppa Italia 2023. Prima di essere piazzati sulla piattaforma socios.com, all’interno dei palloni verrà inserito un chip NFC – spiega Fanpage – che permetterà ai fortunati vincitori di osservare attraverso, attraverso un’app, tutta l’azione del goal. Prima che ciò avvenga sarà però prima necessaria una fase di autenticazione che sarà garantita da Gameused.com.

I palloni che verranno messi all’asta dopo la finale di Coppa Italia 2023 tra Inter e Fiorentina saranno ottenibili attraverso offerte in Fan Token. Chiaramente, il “cimelio” andrà a chi riuscirà ad emergere con la cifra più alta. Nel merito di competizioni importanti, lo stesso espediente era stato utilizzato in un altro match dell’Inter; la Supercoppa Italiana contro il Milan. Lo stesso è accaduto per ben 25 incontri di Serie A con i palloni che sono andati in rete prontamente piazzati sulla piattaforma Socios.com.











